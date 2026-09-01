Bărbat reținut după ce a agresat sexual o tânără într-un troleibuz din București. Ce i-ar fi spus victimei

Un bărbat în vârstă de 29 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală. Incidentul ar fi avut loc într-un troleibuz al liniei 90, în timp ce o tânără de 25 de ani se deplasa spre Parcul Cișmigiu.

Incidentul a avut loc într-un troleibuz din Capitală Foto: STB

Luni, 31 august, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 au reținut un bărbat de 29 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de agresiune sexuală, informează Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) printr-un comunicat.

Incidentul fusese sesizat pe 7 august, în jurul orei 20:35, prin SNUAU 112, de către o tânără de 25 de ani. Aceasta le-a spus polițiștilor Secției 17 că, în timp ce se afla într-un troleibuz al liniei 90, un bărbat ar fi atins-o pe piciorul drept, după care ar fi coborât în stația Grădina Cișmigiu.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, care au desfășurat cercetări pentru identificarea persoanei bănuite.

Ce s-ar fi întâmplat în troleibuz

Conform datelor și probelor administrate în cauză, menționate în comunicatul DGPMB, tânăra s-ar fi urcat în troleibuzul STB al liniei 90 în jurul orei 20:10, din stația Piața Rosetti, cu direcția Parcul Cișmigiu.

În momentul în care troleibuzul a oprit în stația Grădina Cișmigiu, bărbatul aflat în mijlocul de transport în comun s-ar fi apropiat de tânără și ar fi atins-o cu mâna pe piciorul drept, după care ar fi coborât din troleibuz.

Surse Adevărul spun că bărbatul ar fi atins-o pe tânără printr-o mișcare de sus în jos, de la nivelul șoldului până la genunchi. Aceleași surse susțin că, în acel moment, bărbatul i-ar fi spus victimei: „bye bye love”.

Potrivit informațiilor oficiale, în urma activităților desfășurate de polițiști, bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost identificat la 31 august. Acesta a fost depistat și condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus față de acesta măsura reținerii pentru 24 de ore. Bărbatul urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere legală.

Informațiile obținute pe surse indică faptul că suspectul este cetățean străin, născut în Egipt.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală.

Poliția Capitalei precizează că efectuarea cercetărilor față de o persoană reprezintă o etapă a procesului penal, având ca scop administrarea probatoriului și stabilirea situației de fapt, fără a putea înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.