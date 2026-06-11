search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Copilă cu probleme psihice, exploatată sexual și bătută cu ranga. Procurorii spun că totul era coordonat de un interlop aflat în închisoare

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un bărbat din Oradea, cunoscut în mediul interlop, a coordonat o rețea de prostituție chiar din penitenciar, fiind sprijinit direct de propria mamă. Cei doi au fost condamnați definitiv pentru exploatarea sexuală a trei tinere, printre care și o minoră cu probleme psihice.

Victimele au fost exploatate sexual. FOTO Shutterstock
Victimele au fost exploatate sexual. FOTO Shutterstock

Potrivit deciziei Curții de Apel Oradea, Ciarnău Șandor și mama sa, Kovacs Olga, au transformat practic exploatarea victimelor într-o afacere de familie, profitând de vulnerabilitatea acestora și de lipsa lor de sprijin, notează eBihoreanul.

Racolare prin metoda „Loverboy”

Ancheta a arătat că tânăra, abandonată de familie și crescută în centre de plasament, a fost racolată de bărbat când avea puțin peste 15 ani. Individul a câștigat încrederea fetei pretinzând că o iubește, apoi a început să o controleze și să o exploateze.

Ulterior, în aceeași schemă au fost atrase și două femei, adulte, una dintre ele având, la rândul ei, o deficiență mintală ușoară. Toate cele trei au fost forțate să se prostitueze, atât pe stradă, cât și în locuințe închiriate.

Control strict și violență extremă

Victimele erau supravegheate permanent de mama interlopului, care le controla fiecare mișcare și le lua toți banii obținuți. Victimele nu aveau voie să comunice cu nimeni, iar încercările de a fugi erau pedepsite violent.

În cazul adolescentei cu probleme psihice, anchetatorii au constatat episoade de o cruzime extremă. După o tentativă de fugă, fata a fost bătută cu ranga și agresată fizic în mod repetat, pentru a fi intimidată și adusă sub control.

Coordonare din penitenciar

În 2018, deși se afla în arest pentru alte fapte, Ciarnău Șandor a continuat să conducă rețeaua din închisoare, folosind un telefon mobil introdus ilegal. 

Individul stabilea, din spatele gratiilor, programul victimelor, tarifele și regulile de lucru, cerând constant sume cât mai mari de bani.

Interceptările telefonice au arătat că bărbatul își amenința victimele și le dicta inclusiv modul în care să interacționeze cu clienții.

Instanța a calificat faptele ca având o gravitate deosebită. Ciarnău Șandor a fost condamnat la o pedeapsă totală de 14 ani și o lună de închisoare, în timp ce mama sa a primit 5 ani și 8 luni de detenție. Judecătorii au dispus și plata unor despăgubiri morale către victime.

În plus, li s-a interzis să se apropie de victime sau să comunice cu acestea, după executarea pedepselor.

La momentul pronunțării sentinței în acest dosar, bărbatul se afla deja în spatele gratiilor, după ce a fost arestat pe 20 mai 2026 într-un dosar al DIICOT Oradea, pentru fapte identice cu cele pentru care a fost judecat.

Amintim că o minoră de 15 ani a fost exploatată sexual, agresată fizic și obligată să consume droguri pentru a putea face față clienților, după ce a fost racolată prin metoda „Loverboy” de un tânăr din județul Vaslui, aflat la muncă în Germania.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bill Gates regretă relaţia cu Jeffrey Epstein și spune că ar fi fost șantajat de el. „Nu a avut succes”
digi24.ro
image
Un bărbat a descoperit cu un detector de metale o bijuterie rară cu diamante din secolul al XVI-lea. Cât ar putea valora
stirileprotv.ro
image
Lista completă a Guvernului Tomac, obținută în exclusivitate de Gândul. Ce nume noi de miniștri apar – SURSE
gandul.ro
image
SECRETUL longevității, dezvăluit după 30 de ani! De ce unii oameni trec de 100 de ani
mediafax.ro
image
Destinul stadioanelor Generaţiei de Aur. Ce s-a ales de arenele pe care România a scris istorie la CM 1994
fanatik.ro
image
Aproape toată țara, inclusiv București, sub cod galben și portocaliu de ploi, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM
libertatea.ro
image
Adolescente folosite ca asasini: Schema prin care Rusia recrutează fete tinere pentru atacuri împotriva militarilor ucraineni
digi24.ro
image
„Amigo, întoarce-te! Ești în pericol aici” » Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
gsp.ro
image
Reacția lui Ciprian Marica, după ce Ionel Ganea l-a numit ”om fără caracter”
digisport.ro
image
Închisoare pe viață pentru Emil Gânj. Familia victimei a câștigat procesul, dar despăgubirile ridică semne de întrebare
click.ro
image
Țara cu a doua cea mai mare rezervă de pământuri rare vrea să concureze cu China și să devină lider mondial în procesarea mineralelor
antena3.ro
image
Cutremur în IT în România: Au fost 11.193 de concedieri în 2025. Cine mai face angajări
zf.ro
image
De ce trăiesc unii oameni peste 100 de ani. Răspunsul, după 30 de ani de studiu
observatornews.ro
image
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
cancan.ro
image
Anunț de la Casa de Pensii așteptat de 2.500.000 pensionari. „Am trimis banii”. Când intră pensia pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Probleme pentru turiștii români în aeroportul din Hurghada. Ce bancnote pot fi refuzate. Totul despre viză, bani și schimb valutar
playtech.ro
image
Cele mai mari surprize din istoria Mondialelor. Așa s-a scris istoria fotbalului
fanatik.ro
image
Acuzații la adresa BNR: ”Populația e păcălită. A tolerat episoadele cu inflație foarte mare”. Instrumentul pe care îl are la dispoziție Mugur Isărescu
ziare.com
image
A ”rupt” tăcerea: ”Duc lipsă constant”. Au divorțat după 25 de ani și 3 copii
digisport.ro
image
Antenționare de vreme extremă în aproape toată țara. ANM a emis o avertizare de cod portocaliu. Până când este valabil
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imaginile MOMENTULUI în showbiz! Simona Halep, escapadă în Mykonos cu milionarul mai bătrân cu 30 de ani. FOTOGRAFII în intimitate
romaniatv.net
image
Recrutare masivă în Armata Română. Anunțul Ministrului Apărării
mediaflux.ro
image
„Amigo, întoarce-te! Ești în pericol aici” » Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Hugh Laurie împlinește astăzi 67 de ani. Povestea actorului care a cucerit lumea cu „Dr. House” și a devenit cel mai bine plătit star de televiziune
click.ro
image
Petuniile tale nu mai înfloresc? Trucurile simple care le readuc la viață în doar câteva zile
click.ro
image
Desertul incredibil de simplu al lui Dolly Parton. Prăjitura cu fructe care a cucerit internetul
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
Saved by the Bell, Mark Paul Gosselaar foto Profimedia jpg
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în lumea muzicii: Delia, revoltată după ce i s-a copiat videoclipul piesei „Analog” cu inteligența artificială. „Cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta?”
image
Hugh Laurie împlinește astăzi 67 de ani. Povestea actorului care a cucerit lumea cu „Dr. House” și a devenit cel mai bine plătit star de televiziune

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!