Copilă cu probleme psihice, exploatată sexual și bătută cu ranga. Procurorii spun că totul era coordonat de un interlop aflat în închisoare

Un bărbat din Oradea, cunoscut în mediul interlop, a coordonat o rețea de prostituție chiar din penitenciar, fiind sprijinit direct de propria mamă. Cei doi au fost condamnați definitiv pentru exploatarea sexuală a trei tinere, printre care și o minoră cu probleme psihice.

Potrivit deciziei Curții de Apel Oradea, Ciarnău Șandor și mama sa, Kovacs Olga, au transformat practic exploatarea victimelor într-o afacere de familie, profitând de vulnerabilitatea acestora și de lipsa lor de sprijin, notează eBihoreanul.

Racolare prin metoda „Loverboy”

Ancheta a arătat că tânăra, abandonată de familie și crescută în centre de plasament, a fost racolată de bărbat când avea puțin peste 15 ani. Individul a câștigat încrederea fetei pretinzând că o iubește, apoi a început să o controleze și să o exploateze.

Ulterior, în aceeași schemă au fost atrase și două femei, adulte, una dintre ele având, la rândul ei, o deficiență mintală ușoară. Toate cele trei au fost forțate să se prostitueze, atât pe stradă, cât și în locuințe închiriate.

Control strict și violență extremă

Victimele erau supravegheate permanent de mama interlopului, care le controla fiecare mișcare și le lua toți banii obținuți. Victimele nu aveau voie să comunice cu nimeni, iar încercările de a fugi erau pedepsite violent.

În cazul adolescentei cu probleme psihice, anchetatorii au constatat episoade de o cruzime extremă. După o tentativă de fugă, fata a fost bătută cu ranga și agresată fizic în mod repetat, pentru a fi intimidată și adusă sub control.

Coordonare din penitenciar

În 2018, deși se afla în arest pentru alte fapte, Ciarnău Șandor a continuat să conducă rețeaua din închisoare, folosind un telefon mobil introdus ilegal.

Individul stabilea, din spatele gratiilor, programul victimelor, tarifele și regulile de lucru, cerând constant sume cât mai mari de bani.

Interceptările telefonice au arătat că bărbatul își amenința victimele și le dicta inclusiv modul în care să interacționeze cu clienții.

Instanța a calificat faptele ca având o gravitate deosebită. Ciarnău Șandor a fost condamnat la o pedeapsă totală de 14 ani și o lună de închisoare, în timp ce mama sa a primit 5 ani și 8 luni de detenție. Judecătorii au dispus și plata unor despăgubiri morale către victime.

În plus, li s-a interzis să se apropie de victime sau să comunice cu acestea, după executarea pedepselor.

La momentul pronunțării sentinței în acest dosar, bărbatul se afla deja în spatele gratiilor, după ce a fost arestat pe 20 mai 2026 într-un dosar al DIICOT Oradea, pentru fapte identice cu cele pentru care a fost judecat.

Amintim că o minoră de 15 ani a fost exploatată sexual, agresată fizic și obligată să consume droguri pentru a putea face față clienților, după ce a fost racolată prin metoda „Loverboy” de un tânăr din județul Vaslui, aflat la muncă în Germania.