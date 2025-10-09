Bărbat din București, păcălit de iubit: a contractat două credite în valoare totală de 100.000 de lei pe numele lui

Un tânăr din București a fost reținut miercuri, 8 octombrie, după ce a păcălit un bărbat de 28 de ani, cunoscut pe un site de întâlniri pentru persoane gay, și a contractat, fără știrea acestuia, două credite de nevoi personale în valoare totală de 100.000 de lei.

„Ieri, 8 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Combaterea Infracţiunilor Informatice au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti, şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de acces ilegal la un sistem informatic şi fraudă informatică”, anunţă, joi, Poliţia Capitalei.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că, în perioada decembrie 2024 – februarie 2025, tănărul de 24 de ani ar fi abordat un bărbat de 28 de ani pe un site de întâlniri pentru persoane gay, cu care a început o relație.

Pentru a câştiga încrederea, tănărul s-a dat drept avocat.

Ulterior s-au mutat înpreună şi, de pe telefonul iubitului, tănărul a intrat în aplicaţia bancară şi a contractat două credite de nevoi personale, în valoare de 100.000 de lei.

Pentru a intra în posesia sumelor de bani, suspectular fi modificat datele de conectare în aplicaţia bancară şi ar fi efectuat operaţiuni de retragere numerar, transferuri bancare, precum şi ordine de plată.

Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore.