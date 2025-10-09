Video Percheziții în zece județe și în București, la o grupare care falsifica permise de conducere, cărţi de identitate sau diplome

Polițiștii și procurorii DIICOT au descins joi, 9 octombrie, la 46 de adrese din mai multe județe ale țării și în București, într-un dosar ce vizează o grupare suspectată că falsifica acte de identitate, permise de conducere și diplome pentru sume importante de bani.

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, au efectuat miercuri 46 de percheziții domiciliare în județele Covasna, Brașov, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu, Vrancea și în municipiul București.

Acțiunea are loc într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și fals informatic, potrivit unui comunicat al Poliției.

Grupare de falsificatori, condusă de un lider care stabilea prețurile și clienții

Din cercetările anchetatorilor a rezultat că, în județele Brașov și Covasna, mai multe persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul de a obține sume importante de bani din întocmirea în fals de cărți de identitate, permise de conducere, diplome, adeverințe de studii și documente care atestă vechimea în muncă.

Liderul grupului ar fi avut un rol esențial în întreaga activitate ilegală, ocupându-se personal sau prin intermediari de identificarea clienților interesați de obținerea documentelor falsificate. „Tot el ar fi stabilit prețul pentru fiecare solicitare și ar fi transmis comenzile către ceilalți membri ai grupării, care ar fi realizat efectiv falsurile, utilizând echipamente și programe informatice specializate”, au precizat anchetatorii.

Banii proveniți din falsuri, împărțiți între membri

Potrivit anchetei, liderul grupării ar fi încasat toate sumele rezultate din activitatea infracțională, urmând ca ulterior să distribuie o parte din bani persoanelor implicate în falsificarea documentelor.

Intermediarii care ar fi adus clienți ar fi primit și ei o cotă parte din încasări, iar în unele cazuri, atunci când deveneau și beneficiari ai actelor false, primeau reduceri la preț în schimbul atragerii de noi clienți.

Mandate de aducere și audieri la DIICOT Covasna

În cadrul operațiunii, sunt puse în executare 7 mandate de aducere, iar persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Covasna.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din brigăzile de combatere a criminalității organizate Cluj, Bacău și Constanța, precum și din serviciile similare din Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea. De asemenea, au participat și polițiștii inspectoratelor din Covasna și Brașov, alături de jandarmi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Autoritățile precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.