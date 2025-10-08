search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Video Incendiu în Capitală: Acoperișul mai multor locuinţe din Sectorul 3, cuprins de flăcări

0
0
Publicat:

Acoperișul mai multor locuințe de pe strada Mureșeni din Sectorul 3 al Capitalei au fost cuprinse de un incendiu miercuri, 8 octombrie. Există pericolul de extindere și la alte construcții învecinate.

Incendiu în Capitală/FOTO: IGSU
Incendiu în Capitală/FOTO: IGSU

„Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe, existând pericolul de extindere și la alte construcții învecinate.

A fost evacuată o persoană și este în grijă echipajelor SMURD.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și 2 ambulanțe SMURD”, transmite ISU B-IF.

Potrivit autorităților, incendiul a fost localizat, urmând să fie lichidat. Persoana evacauata a suferit un atac de panică.

Pentru gestionarea situației de urgență s-a realizat dispozitiv de intervenție circular de pe cele două străzi: Mureșeni si Gheorghe Doja.

București

