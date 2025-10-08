Video Incendiu în Capitală: Acoperișul mai multor locuinţe din Sectorul 3, cuprins de flăcări

Acoperișul mai multor locuințe de pe strada Mureșeni din Sectorul 3 al Capitalei au fost cuprinse de un incendiu miercuri, 8 octombrie. Există pericolul de extindere și la alte construcții învecinate.

„Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe, existând pericolul de extindere și la alte construcții învecinate.

A fost evacuată o persoană și este în grijă echipajelor SMURD.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și 2 ambulanțe SMURD”, transmite ISU B-IF.

Potrivit autorităților, incendiul a fost localizat, urmând să fie lichidat. Persoana evacauata a suferit un atac de panică.

Pentru gestionarea situației de urgență s-a realizat dispozitiv de intervenție circular de pe cele două străzi: Mureșeni si Gheorghe Doja.