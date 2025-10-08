search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Trei bărbați, reținuți după ce au furat plăcuțe de înmatriculare pentru a ajuta un condamnat să fugă

Publicat:

Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii Capitalei după ce au furat plăcuțele de înmatriculare de la un autoturism parcat în Sectorul 3. Unul dintre ei avea mandat de executare a pedepsei cu închisoarea şi intenţiona să monteze plăcuţele pe altă maşină, cu care să fugă.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 13 Poliţie au reţinut doi bărbaţi, în vârstă de 26, respectiv 37 de ani, faţă de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de furt calificat şi conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere.

În fapt, la data de 7 octombrie 2025, poliţişti din cadrul Secţiei 13 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat cu privire la faptul că i-ar fi fost sustrase plăcuţele de înmatriculare de la autoturismul parcat la o adresă din Sectorul 3”, a transmis, miercuri, Poliţia Capitalei.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că fapta ar fi fost comisă de trei bărbaţi, cu vârste de 26, 31 şi 37 de ani.

Bărbatul de 31 de ani avea emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efect psihoactiv.

„Având date şi indicii că persoana căutată s-ar afla la o adresă din Sectorul 3, poliţiştii Secţiei 13, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei cu închisoarea, bărbatul fiind depistat la adresa respectivă”, a mai transmis Poliţia.

Bărbatul a fost introdus într-un penitenciar.

Potrivit autorităților, în seara de 6 octombrie, cei trei s-ar fi deplasat cu un autoturism în parcarea unui complex de locuinţe din Sectorul 3, vehiculul fiind condus de către bărbatul de 37 de ani, care nu posedă permis de conducere.

„În această împrejurare, cel din urmă ar fi sustras plăcuţele de înmatriculare ale autoturismului persoanei vătămate, în timp ce ceilalţi doi ar fi asigurat zona pentru a nu fi surprinşi”, explică poliţiştii.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că cei trei bărbaţi au sustras plăcuţele de înmatriculare ale unui autoturism Dacia Logan, aflat în parcarea supraetajată a unui complex comercial din zona Bd. Theodor Pallady.

Ei aveau de gând să monteze plăcuţele de înmatriculare pe un alt autoturism, identic, cu care urma să se deplaseze bărbatul care avea mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

București

