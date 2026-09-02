Aproape 1.400 de blocuri din București rămân fără apă caldă din cauza reviziilor la CET Sud. Cât vor dura lucrările

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat miercuri, 2 septembrie, că se fac revizii de vară la CET Sud. Din cauză că va fi oprit, aproape 1400 de blocuri rămân fără apă caldă.

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„Este revizie de vară la CET Sud. Mentenanța se face anual de către ELCEN – Ministerul Energiei. Revizia de vară a sistemului centralizat de termoficare se face de peste 60 de ani.

Este o procedură tehnică obligatorie încă de la apariția rețelei moderne. Din cauza opririi CET Sud, 1.395 de blocuri, din cele aproape 10.000, câte sunt în București, au furnizarea apei calde deficitară”, anunță PMB într-o postare.

Primăria Capitalei adaugă că, până la finalizarea lucrărilor, apa caldă va fi furnizată ocolit, de la CET Progresul. Presiunea va fi însă scăzută, iar cel mai afectat va fi Cartierul Titan, din Sectorul 3.

Termenul estimat pentru revenirea la parametri normali este 18 septembrie. Din 7 septembrie, ELCEN va reporni și CET Grivița, care va prelua o parte din necesarul de consum al Sectorului 1. Astfel, se vor îmbunătăți și parametrii de furnizare pentru Sectoarele 5 și 6.

„Verificările și reparațiile ample la cazane, conducte și echipamente complexe previn avariile majore și pierderile de căldură din perioada rece, când sistemul funcționează la capacitate maximă.

Echipamentele industriale mari au nevoie de opriri complete pentru curățare, suduri, înlocuirea pieselor uzate și teste de presiune, operațiuni care nu se pot face în timpul funcționării normale.”