Ciprian Ciucu: „Pregătim cea mai mare investiție în transportul public electric din București”. 179 de troleibuze și tramvaie „noi, moderne, nepoluante și confortabile”

Primăria Capitalei pregătește „cea mai mare investiție în transportul public electric din București, din ultimii ani”, care vizează achiziția a 100 de troleibuze articulate și 79 de tramvaie noi.

Vor fi cumpărate 100 de troleibuze noi Foto: Facebook PMB

„Pregătim cea mai mare investiție în transportul public electric din București, din ultimii ani: 100 de troleibuze și 79 de tramvaie! Noi, moderne, nepoluante, confortabile pentru călători”, a transmis, pe Facebook, Primăria Capitalei.

Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, a precizat că procedura pentru achiziția noilor troleibuze a fost deja lansată.

„Am lansat astăzi licitația pentru achiziționarea a 100 de troleibuze articulate pentru a crește capacitatea de transport public în orașul nostru! Data limită de depunerea ofertelor este 05.10.2026 ora 15:00”, a anunțat edilul.

Vor fi achiziționate 79 de tramvaie noi Foto: Facebook PMB

Valoarea investiției se ridică la 2,2 miliarde de lei, dintre care peste 553 de milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile obținute la finalul anului trecut.

Cum vor arăta noile troleibuze

Potrivit specificațiilor anunțate de Primăria Capitalei, cele 100 de troleibuze vor avea o lungime de 18 metri, podea complet coborâtă și o capacitate de transport de minimum 130 de pasageri.

Vehiculele vor fi echipate cu aer condiționat, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere de supraveghere, sisteme de numărare a pasagerilor, validatoare contactless și prize USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile.

De asemenea, troleibuzele vor dispune de baterii care le vor permite să circule fără alimentare la rețeaua electrică pe o distanță de cel puțin 20 de kilometri, ceea ce va facilita extinderea traseelor și în zone fără infrastructură de contact.

Autoritățile precizează că noile vehicule vor beneficia de o garanție completă de minimum cinci ani, care va acoperi atât troleibuzele, cât și principalele componente ale acestora.