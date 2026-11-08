Trei tineri au furat 2.000 de metri de cablu de cupru dintr-un parc fotovoltaic din Făgăraș. Unul dintre ei a fost reținut

Trei tineri, cu vârste între 15 și 18 ani, sunt cercetați după ce ar fi furat aproximativ 2.000 de metri de cablu de cupru dintr-un parc fotovoltaic aflat în construcție, în Făgăraș. Tânărul de 18 ani a fost reținut pentru 24 de ore.

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Pe 8 noiembrie, polițiștii din Făgăraș au efectuat trei percheziții domiciliare în cadrul operațiunii JUPITER, într-un dosar de furt calificat, sub coordonarea procurorilor.

„Activitățile au fost desfășurate în continuarea cercetărilor demarate la jumătatea lunii octombrie a.c., când polițiștii au fost sesizați cu privire la sustragerea unor cabluri de cupru din incinta unui parc fotovoltaic aflat în construcție, în zona străzii Ciocanului din municipiul Făgăraș”, transmite IPJ Brașov într-un comunicat.

Potrivit autorităților, în noaptea de 14 spre 15 octombrie, trei persoane ar fi intrat prin efracție în parcul fotovoltaic și ar fi furat aproximativ 2.000 de metri de cablu de cupru.

Ulterior, au incendiat învelișul de plastic pentru a recupera metalul, pe care l-ar fi vândut unui centru de colectare a deșeurilor din Făgăraș.

„În urma celor trei percheziții domiciliare, efectuate la persoanele bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri care urmează să fie folosite ca mijloace de probă în cadrul anchetei.”

Cei trei tineri, cu vârste între 15 și 18 ani, au fost duși la audieri. Tânărul de 18 ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie dus în arestul IPJ Brașov.

„În ceea ce îi privește pe ceilalți doi tineri cercetați, aceștia urmează să fie supuși unei expertize psihologice pentru stabilirea existenței discernământului la momentul comiterii faptei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Făgăraș, sub coordonarea unității de parchet competente, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.”