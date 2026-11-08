Un urs a fost observat în mai multe zone din orașul Negrești, județul Vaslui, după ce a ajuns inclusiv pe strada Gării, într-o zonă locuită. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, iar la fața locului au intervenit jandarmi, polițiști, un echipaj SMURD și reprezentanți ai administrației locale și ai Ocolului Silvic Băcești. Animalul nu a mai fost identificat după intervenția echipajelor.

Urs, surprins pe străzile din Negrești, din județul Vaslui. Foto: Captură Video / Youtube

Prezența ursului a fost semnalată inițial în satul Cioatele, suburbie a orașului Negrești. Ulterior, animalul a fost observat pe strada Școlii, apoi pe strada Gării, în apropierea fostei fabrici de mobilă, notează Vremea Nouă.

După primirea unui apel la numărul de urgență 112, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. La intervenție au participat echipaje de jandarmi și polițiști, un echipaj SMURD, reprezentanți ai administrației publice locale și ai Ocolului Silvic Băcești.

Potrivit primarului orașului Negrești, Cristi Rusu, forțele de ordine au reușit să îndepărteze animalul, care s-a retras pe terenul dintre FUC și fosta fabrică de mobilă. Situația a fost urmărită de echipele de intervenție până în jurul orei 02:00.

„În calitate de primar și președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU), doresc să vă informez cu privire la un incident înregistrat în cursul nopții trecute și să vă cer o atenție sporită. Aseară, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată prezența unui urs în localitatea Cioatele. Ulterior, animalul a fost filmat pe strada Gării, în fața fostei fabrici de mobilă. În urma intervenției rapide a forțelor de ordine, ursul a fost îndepărtat și a fugit pe terenul dintre FUC și fabrica de Mobilă. Situația a fost monitorizată continuu de echipele de intervenție până în jurul orei 02.00 dimineața”, a transmis primarul Cristi Rusu.

Edilul le-a recomandat localnicilor să evite zona în care a fost semnalat ursul, să rămână în locuințe pe timpul nopții și să își adăpostească, pe cât posibil, animalele domestice și de companie. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu încerce să se apropie de animal, să îl hrănească sau să îl filmeze și să sune la 112 dacă îl observă din nou.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui a anunțat că animalul a fost observat și în curtea unei fabrici dezafectate de pe strada Gării. Ulterior, ursul nu a mai fost găsit, însă echipajele au continuat verificările pentru a se asigura că acesta nu mai reprezintă un pericol pentru locuitori.

„Pe parcursul acțiunii, echipajele au monitorizat zona și au efectuat verificări pentru localizarea animalului. După ce acesta a fost observat în curtea unei fabrici dezafectate de pe strada Gării, ulterior, ursul nu a mai fost identificat, însă echipajele au rămas în zonă pentru a monitoriza situația și a se asigura că nu mai există un pericol pentru populație. Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate incidente sau pagube și nu au fost semnalate atacuri asupra persoanelor sau animalelor”, a transmis purtătorul de cuvânt al IJJ Vaslui.

Jandarmii le reamintesc cetățenilor că, în cazul în care întâlnesc un urs într-o zonă locuită, trebuie să păstreze distanța și să nu încerce să îl fotografieze, să îl filmeze de aproape, să îl hrănească sau să îl alunge. Copiii trebuie supravegheați, iar oamenii sunt sfătuiți să se retragă fără să provoace animalul, să ajungă într-un loc sigur și să apeleze imediat numărul de urgență 112.