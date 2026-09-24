Cruzime tulburătoare: un copil a asmuţit un câine de vânătoare asupra unei pisici. Felina a suferit leziuni grave şi a fost eutanasiată

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara – Biroul pentru Protecţia Animalelor au întocmit un dosar penal, după ce un copil de 12 ani a asmuţit un câine de vânătoare asupra unei pisici. În urma incidentului, felina a suferit leziuni grave şi a trebuit să fie eutanasiată.

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Potrivit IPJ Hunedoara, cercetările vizează infracţiunea de „folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferinţă", prevăzută şi pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, scrie News.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în data de 18 septembrie 2026, un minor în vârstă de 12 ani, aflat pe raza localităţii Simeria, ar fi asmuţit un câine de vânătoare asupra unei pisici. În urma atacului, felina ar fi suferit leziuni grave, care au dus ulterior la eutanasierea animalului.

„Potrivit verificărilor efectuate, câinele implicat în incident se pare că ar aparţine unor vecini ai minorului", a transmis IPJ Hunedoara.

În urma sesizării din oficiu, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au demarat cercetările şi au întocmit un dosar penal pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele şi a răspunderii prevăzute de lege.