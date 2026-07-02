Un bărbat de 77 de ani, reținut după ce ar fi ucis câinele vecinei cu o capcană. Animalul a murit strangulat

Un bărbat în vârstă de 77 de ani din localitatea Cordău, județul Bihor, a fost reținut de polițiștii de la Protecția Animalelor, fiind acuzat că a ucis intenționat câinele unei vecine. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi amplasat o capcană de tip laț în gardul care despărțea cele două proprietăți.

Poliția Bihor a anunțat că, în urma probelor administrate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru infracțiunea de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, notează ebihoreanul.ro.

Potrivit anchetatorilor, capcana ar fi fost montată în gardul care delimitează proprietatea suspectului de cea a unei vecine.

Polițiștii susțin că, în după-amiaza zilei de 30 iunie, în jurul orei 16.00, un câine din rasa Bichon, în vârstă de nouă ani, aparținând femeii, s-ar fi prins în laț și a murit strangulat.

„La data de 1 iulie a.c., în urma investigațiilor efectuate și administrării probatoriului, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor au dispus reținerea pentru 24 de ore, (...) față de un bărbat, de 77 de ani, din localitatea Cordău, județul Bihor, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.