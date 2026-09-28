 Cătălin Drulă, aviz negativ la limită. „Eu sunt pasionat de transporturi de mult prea mulți ani” | adevarul.ro
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Cătălin Drulă, aviz negativ la limită. „Eu sunt pasionat de transporturi de mult prea mulți ani”

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Cătălin Drulă, propus de USR pentru funcția de ministru al Transporturilor în Guvernul Mureșan, a primit luni aviz nefavorabil în comisiile parlamentare, cu 16 voturi pentru și 18 împotrivă.

Cătălin Drulă
Călălin Drulă, propus ministru la Transporturi Foto: Mediafax

Cătălin Drulă, propus de USR pentru funcția de ministru al Transporturilor în Guvernul condus de Siegfried Mureșan, a primit aviz nefavorabil în comisiile parlamentare, cu 16 voturi pentru și 18 împotrivă.

Întrebat cum i s-a părut audierea și dacă aceasta a fost ceea ce se aștepta din partea social-democraților, Cătălin Drulă a spus că acest mod de lucru este „normal”, dar că timpul alocat a fost prea scurt, scrie Mediafax.

„E normal. Asta e rolul unei audieri într-o comisie. Mi-aș fi dorit să vorbim mult mai mult. E păcat, cred că e prima audiere de multă vreme, în care avem o oră. Eu cred că ar trebui să fie două, trei ore, audierea unui ministru să fie pe modelul cum e congresul american, să fie întrebare-răspuns. Pentru că o astfel de audiere trebuie să fie o dezbatere reală în care să vezi cine este acel candidat. Eu sunt pasionat de transporturi de mult prea mulți ani și probabil că se vede cumva pasiunea în ceea ce spun. Și atunci îmi place să vorbesc despre temele astea, chiar dacă sunt într-un mod contradictoriu puse pe masă de cei care mă întreabă sau cei care au dus TAROMUL în groapă întreabă acum de ce a ajuns acolo. Am spus toate aceste exemple în cadrul audierilor, nu le-aș relua acum”, a spus Drulă.

Drulă: „Prioritatea mea este ca acest minister să ofere servicii bune pentru cetățean la un preț corect”

Rferitor la principala direcție a Ministerului Transporturilor, Cătălin Drulă a spus că obiectivul este ca serviciile oferite cetățenilor să fie bune și să aibă un preț corect.

„Prioritatea mea este ca acest minister să ofere servicii bune pentru cetățean la un preț corect. Și multe din companiile care sunt în subordine, Metrorex-ul care are de trei ori mai puțini călători decât un metrou comparabil din Europa, de exemplu din Madrid, CFR Călători care funcționează într-un regim în care primește subvenții pentru fiecare tren are pierdere de 500, de 300 de milioane, TAROMUL care a avut o pierdere pe primele patru luni ale anului când era ministrul PSD, egală cu ultima tranșă de ajutor de stat, 65 de milioane de lei. Pe mine mă doare sufletul să văd această ineficiență, să văd cum costuri enorme se duc în aparate de partid, oligarhii care au capturat aceste companii, cum se folosesc regulile guvernanței corporative, adică aceste mandate pe 4 ani în care acești oameni devin inamovibili”, a spus acesta.

Drulă a legat aceste probleme și de situația din transporturi, unde spune că există structuri și companii care nu mai funcționează în primul rând în interesul cetățeanului.

„Asta se întâmplă și la transporturi. Eu, acolo, când am venit și data trecută, am deschis toate sertarele, am găsit cutiile și ce metaforă să mai zic acum, nu știu, dulapuri, cămări și alte lucruri de genul ăsta. De fapt, e o captură a statului și părerea mea este că obligația și datoria unui politician aflat într-o astfel de funcție este să recupereze acest stat și să-l facă să funcționeze în interesul cetățeanului. Asta înseamnă și un stat mai mic, înseamnă că multe lucruri pot fi asigurate de piață. Plângem pe umărul unor companii care a ajuns să reprezinte 5-6-7% din piață. Piața poate asigura foarte bine aceste servicii”, a mai spus Cătălin Drulă.

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