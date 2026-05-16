Sâmbătă, 16 Mai 2026
Scene revoltătoare în Cluj: „momeli” de carne cu cuie, găsite în zonele unde sunt plimbați câinii

Alertă printre proprietarii de câini din Cluj-Napoca, după ce pe un spațiu verde au fost găsite bucăți de carne cu cuie, folosite ca momeală pentru animale. Poliția s-a autosesizat și a sesizat Protecția Animalelor, iar un voluntar a verificat zona cu un detector de metale.

Zona în care a fost descoperită "momeala", verificată cu detectorul de metale. FOTO: Ştiri de Cluj

O descoperire care a stârnit îngrijorare în rândul proprietarilor de animale din Cluj-Napoca a ajuns în atenția autorităților, după ce o femeie a relatat pe rețelele sociale că a găsit bucăți de carne în care erau înfipte cuie ascuțite, într-o zonă verde din cartierul unde locuiește şi unde obișnuiește să-şi scoată câinele.

Totul a pornit de la un mesaj publicat de o clujeancă ce își plimba câinele în apropierea zonei Calea Baciului. Femeia a observat la timp momeala suspectă, înainte ca animalul să o înghită, și a făcut public incidentul pentru a-i avertiza pe ceilalți proprietari de animale din cartier.

„Am găsit această bucată de carne în care sunt înfipte mai multe cuie ascuțite. Zona verde nu este privată, în bloc suntem mai multe persoane care avem căței. Vă rog să mă ajutați cu informații concrete… cum aș putea să procedez ca lucrurile să nu rămână așa și să fie tras la răspundere cel care face asta!”, a scris femeia într-un mesaj postat online.

Imaginile și mesajul distribuite online au circulat rapid în grupurile locale, fiind prezentate ca un avertisment pentru cei care își plimbă câinii în zonă. Ulterior, cazul a fost preluat și de presa locală, ceea ce a atras reacția autorităților.

Poliția s-a autosesizat

Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a anunțat că s-a autosesizat după ce informațiile au apărut în spațiul public și că a transmis cazul Biroului pentru Protecția Animalelor, structură specializată care a început verificările.

„În urma apariției în spațiul public a unor informații prezentate într-un articol de presă, potrivit cărora pe un spațiu verde din municipiul Cluj-Napoca ar fi fost amplasate bucăți de carne utilizate drept momeală pentru animale, facem următoarele precizări: la data de 13 mai a.c., Secția 1 Poliție Cluj-Napoca a fost sesizată cu privire la faptul că, pe un spațiu verde situat în proximitatea zonei Calea Baciului, au fost identificate mai multe bucăți de carne perforate cu elemente metalice, susceptibile a fi fost amplasate de persoane necunoscute cu scopul de a atrage și vătăma animale”, a transmis IPJ Cluj.

Un voluntar a venit cu detector de metale pentru a verifica iarba

Cazul a mobilizat și comunitatea locală. După apariția informațiilor în presă, un voluntar s-a deplasat în zona unde au fost găsite bucățile de carne și a început să verifice spațiul verde cu ajutorul unui detector de metale, în încercarea de a identifica eventuale alte obiecte periculoase ascunse în iarbă.

 „M-am întâlnit acolo unde au fost găsite bucățile de carne cu un domn voluntar, care a venit cu un detector de metale și scana prin iarbă”, a relatat acesta, impresionat de gestul bărbatului.

Recomandări pentru proprietarii de animale:

* Nu atingeți proba cu mâna goală: folosiți mănuși sau o pungă pentru a păstra momeala ca probă, fără a vă contamina amprentele.

* Fotografiați și filmați: documentați locul în care a fost găsită carnea, raportat la puncte de reper (blocuri, stradă).

* Sunați la Poliția Animalelor: sesizarea trebuie făcută oficial la structura specializată din cadrul IPJ Cluj. Maltratarea și uciderea animalelor cu intenție sunt infracțiuni pedepsite cu închisoarea.

* Verificați camerele de supraveghere: multe blocuri sau spații comerciale din zonă dețin camere care ar fi putut surprinde momentul în care „momeala” a fost aruncată.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă bucățile de carne au fost plasate intenționat și cine se află în spatele incidentului.

