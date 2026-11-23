Un bărbat din județul Brașov a plătit o persoană găsită online pentru a înmatricula în Polonia o mașină a unei firme, dar a primit documente și plăcuțe de înmatriculare, precum și o poliță RCA care aparținea altui autoturism. Polițiștii au deschis o anchetă duminică, 22 noiembrie.

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Bărbatul a relatat că a identificat, pe o reţea de socializare, un anunţ prin care erau oferite servicii de înmatriculare, motiv pentru care a luat legătura cu cel care a publicat anunţul, prin intermediul unei aplicaţii de mesagerie, scrie News.ro.

El s-a întâlnit cu un bărbat care s-a prezentat drept „Petru” şi căruia i-a dat certificatul de înmatriculare în original al unui autovehicul, o fotografie a actului său de identitate şi suma de 500 de euro, în vederea realizării formalităţilor de înmatriculare în Polonia.

„Aproximativ o lună mai târziu, aceeaşi persoană i-ar fi predat un permis de circulaţie provizoriu polonez, precum şi un set de plăcuţe de înmatriculare emise în Polonia, solicitând şi diferenţa de bani convenită, adică 5.000 de lei.

Suspiciunile au apărut ulterior, când acesta a constatat că autovehiculul figura înmatriculat pe numele unei alte persoane, cu domiciliul în Polonia, iar poliţa de asigurare prezentată conţinea datele unui alt autovehicul”, informează, duminică, reprezentanţii Poliţiei judeţene Braşov.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune. Fenomenul înmatriculărilor în Polonia a luat amploare pe fondul taxelor și polițelor RCA mai ieftine decât în România, după modelul înmatriculărilor în Bulgaria.

Cei care dau anunțuri promit „înmatriculări rapide, fără avans, cu toate actele incluse şi fără bătăi de cap”, mulţi dintre cei care oferă astfel de servicii comunicând doar prin servicii de mesagerie.