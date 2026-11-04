Medic psihiatru din Buzău, sub control judiciar. Ar fi decontat ilegal 36 de consultații fictive

Fostul director al Spitalului de Neuropsihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Săpoca, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce procurorii au pus-o sub acuzare pentru înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale şi instigare la fals informatic.

Maria Cristache, medic psihiatru Foto: Facebook/Maria Cristache

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, aceasta ar fi obţinut ilegal decontarea a 36 de consultaţii medicale de urgenţă la domiciliul pacienţilor, prejudiciind bugetul asigurărilor sociale de sănătate.

Măsura controlului judiciar a fost dispusă miercuri, 4 noiembrie 2026, de procurorul de caz, după ce medicul fusese reţinut pentru 24 de ore în urma percheziţiilor desfăşurate de poliţiştii buzoieni.

Potrivit comunicatului Parchetului, faptele cercetate s-ar fi petrecut în perioada 27 februarie - 23 aprilie 2026, când Maria Cristache, în calitate de medic psihiatru şi administrator al unei societăţi medicale, ar fi obţinut de la Casa de Asigurări de Sănătate Buzău decontarea unor servicii care, în realitate, nu ar fi fost efectuate, scrie News.

Anchetatorii susţin că ar fi fost solicitată şi obţinută decontarea contravalorii a 36 de consultaţii de urgenţă la domiciliul pacienţilor, realizate, potrivit documentelor, în urma apelurilor primite prin intermediul numărului 112.

Conform procurorilor, mecanismul presupus ar fi constat în introducerea unor consultaţii fictive în sistemul informatic utilizat de cabinetul medical. Ulterior, datele ar fi fost transferate, prin sincronizare, către sistemele informatice ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate.

Pe baza acestor înregistrări şi a documentelor transmise către Casa de Asigurări de Sănătate Buzău, ar fi fost încasate în mod nelegal sumele aferente unor servicii medicale nerealizate, susţin procurorii.

Prin această activitate ar fi fost produs un prejudiciu bugetului de stat destinat asigurărilor sociale de sănătate.

Maria Cristache este cercetată pentru înşelăciune în formă continuată, cu 36 de acte materiale, fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, tot cu 36 de acte materiale, precum şi instigare la fals informatic în formă continuată, pentru şase acte materiale.

Ancheta este desfăşurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Buzău.