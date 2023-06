Dascălii vorbesc de trădarea din partea liderilor de sindicat. Dezvăluire făcută la Brașov VIDEO

Învățătoarea Daniela Reit a dezvăluit la unul dintre protestele profesorilor de la Brașov că Ligia Mara Sezonov, lider sindical, a semnat împotriva grevei și nu le-a oferit sindicaliștilor informații.

Protestele profesorilor brașoveni au scos la iveală o mai veche boală grea a sindicatelor din România. Unul dintre liderii sindicali pare să fie mai apropiat de cei care-i plătesc salariul lunar ca profesionist decât de interesele celor pe care ar trebui să-i reprezinte.

La început, învățătoarea Daniela Reit a contrazis-o pe Ligia Mara Sezonov, președintele Sindicatului „Diaconu Coresi” Brașov încă din 1990, în ce privește suspendarea contractului de muncă.

Ligia Mara Sezonov i-a asigurat pe greviști că va rezolva ea la ITM să nu le fie suspendat contractul de muncă pe durata grevei.

Daniela Reit a explicat, însă, că toate contractele sunt suspendate de drept pe durata grevei.

Ligia Mara Sezonov a luat microfonul, însă mulțimea a cerut să i se dea microfonul învățătoarei, care a abordat un cu totul alt subiect, în momentul în care a prins unda verde.

„În primul rând, sunt nemulțumită că Brașovul este codaș la greviști. Am aflat cu stupoare că sunt școli unde li s-a recomandat să nu se facă grevă. Liderul de sindicat a scris pe hârtrie primul <Nu>, iar ceilalți s-au văzut obligați să scrie <Nu>. Liderii trebuie să ne reprezinte, trebuie să se consulte cu noi, ce ne dorim noi, ei ne reprezintă pe noi, nu fac ce vor ei”, a explicat Daniela Reit.

Învățătoarea a întrebat în continuare de ce membrii de sindicat din județul Brașov nu au primit informările pe care le-au primit colegii lor din alte județe. Daniela Reit a spus că a fost nevoită să posteze grupul profesorilor din școală mesaje de la colegii din alte județe, pe care brașovenii nu le primiseră.

„Doamna Mara, cu tot respectul pentru ce ați făcut pentru noi până acum, în ceea ce privește aceste greve, din punctul meu de vedere și al mai multor colegi din oraș, ați fost împotrivă și ați considerat că nu vom primi nimic. Colegii sunt dezamăgiți de acest sindicat, dar nu de sindicat, ci de lider, un lider care a semnat <Nu> în ce privește această grevă”, a mai spus Daniela Reit.

Învățătoarea i-a cerut liderului sindical să-și dea demisia, în timp ce Ligia Mara Sezonov o urmărea pe Daniela Reit ca să-i ia microfonul, însă aceasta din urmă a reușit să-l păstreze până în momentul în care a terminat ce avea de spus.

„Nu poți să-i obligi pe oameni să intre în grevă. Eu am avut ședințe cu toți liderii, le-am spus, dar ei au dreptul să aleagă. Eu n-am spus că obligatoriu toată lumea trebuie să intre în grevă, pentru că legea nu-mi permite. Sigur că foarte mulți colegi au venit și au spus că nu e momentul potrivit, să mai lăsăm o săptămână ca să avem cu cine discuta. Asta a fost singura discuție. În rest, am spus că este grevă, am trimis referendumul, oamenii l-au semnat”, a declarat Ligia Mara Sezonov.

La Brașov, în 7 iunie 2023 erau puțin peste 50% dintre cadrele didactice în grevă, potrivit președintelui Sindicatului Spiru Haret, Adrian Radu. Acesta a mai spus că, la nivel national, procentul greviștilor depășește 80% din angajați.