search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pentagonul avertizează că extinderea capacităților militare ale Chinei sporește vulnerabilitatea Statelor Unite

0
0
Publicat:

China se află în plin proces de „extindere istorică a puterii sale militare”, evoluție care face teritoriul Statelor Unite „din ce în ce mai vulnerabil”, potrivit unui nou raport al Pentagonului privind capacitățile militare ale Beijingului, citat de Bloomberg.

Arsenalul armatei Chinei este în creștere/FOTO/Shutterstock
Arsenalul armatei Chinei este în creștere/FOTO/Shutterstock

Documentul, realizat la solicitarea Congresului american și publicat marți, 23 decembrie, pe site-ul Departamentului de Război, este primul de acest tip apărut în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Raportul ridică semne de întrebare asupra planurilor Casei Albe de a impune limite nucleare Statelor Unite, Chinei și Rusiei.

Potrivit evaluării Pentagonului, armata chineză devine tot mai sofisticată și mai rezilientă, adoptă o atitudine precaută față de eventuale acorduri majore cu Washingtonul și analizează atent lecțiile rezultate din războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În același timp, Beijingul își intensifică presiunea militară asupra Taiwanului.

Raportul notează că relația strategică dintre China și Rusia continuă să se consolideze, „aproape sigur motivată de un interes comun de a contracara Statele Unite”, dar subliniază că acest parteneriat este limitat de „o lipsă reciprocă de încredere”.

Capacități militare în expansiune

Pentagonul atrage atenția asupra unui arsenal chinez aflat în creștere, care include capabilități nucleare, navale, sisteme convenționale de lovire la distanță mare, precum și mijloace cibernetice și spațiale, considerate „capabile să amenințe direct securitatea Statelor Unite”.

Conform raportului, China dispunea în 2024 de aproximativ 600 de focoase nucleare, ceea ce ar indica o încetinire a ritmului de producție față de anii anteriori. Documentul nu oferă însă explicații clare privind cauzele acestei evoluții.

În ultimii ani, liderul chinez Xi Jinping a declanșat o amplă campanie anticorupție în rândurile Armatei Populare de Eliberare, începând cu Forțele de Rachete, responsabile de arsenalul nuclear, și cu structurile care gestionează achizițiile militare. Potrivit Pentagonului, aceste epurări „au avut probabil un impact asupra forțelor nucleare” și ar putea ridica semne de întrebare în rândul conducerii privind nivelul de pregătire operațională.

Raportul adaugă că anchetele și demiterile unor ofițeri de rang înalt „ar putea genera perturbări temporare ale eficienței operaționale” și au creat „incertitudine în privința priorităților” armatei chineze.

Ambiții nucleare și presiuni regionale

În pofida încetinirii producției de focoase, Pentagonul estimează că Beijingul își continuă expansiunea nucleară și ar putea deține peste 1.000 de focoase până în 2030. De asemenea, raportul susține că China ar fi desfășurat peste 100 de rachete balistice intercontinentale DF-31, cu combustibil solid, în silozuri din nordul țării, o măsură menită să consolideze capacitatea de avertizare timpurie și de contraatac.

Întrebat despre aceste afirmații și despre lipsa aparentă de interes a Chinei pentru negocieri privind controlul armamentelor, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a respins acuzațiile, acuzând Washingtonul că încearcă să creeze un pretext pentru accelerarea modernizării propriului arsenal nuclear și pentru „subminarea stabilității strategice globale”. Oficialul chinez a cerut Statelor Unite „reduceri substanțiale și reale” ale armelor nucleare.

Taiwan, un obiectiv central

Raportul evidențiază, de asemenea, progresele armatei chineze în atingerea obiectivelor stabilite pentru 2027, prima etapă a strategiei de modernizare militară a lui Xi Jinping. Aceste obiective includ obținerea unei „victorii strategice decisive” asupra Taiwanului, crearea unei „contrabalanțe strategice” față de Statele Unite și exercitarea unui control sporit asupra regiunii.

„Cu alte cuvinte, China urmărește să fie capabilă să poarte și să câștige un război împotriva Taiwanului până la sfârșitul anului 2027”, se arată în document, care menționează că Beijingul dezvoltă mai multe opțiuni militare pentru a forța reunificarea, de la o invazie amfibie la o blocadă navală.

Un raport anterior al Pentagonului, publicat în decembrie 2024 sub administrația președintelui Joe Biden, descria China drept singurul rival al Statelor Unite care are atât „intenția”, cât și „capacitatea din ce în ce mai mare” de a remodela ordinea internațională.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
digi24.ro
image
Crăciun cu zăpadă în România: ninsori, viscol și cod galben în 19 județe și în Capitală
stirileprotv.ro
image
Cum au ajuns bloggeri ruși pro-război să fie pedepsiți de Kremlin și etichetați drept „agenți străini”. Moscova vrea să limiteze influența „ultrapatrioților”, deși îl susțin cu frenezie pe Putin
gandul.ro
image
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
mediafax.ro
image
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Târgul de Crăciun de la Milano: cât costă un pahar de vin fiert, o porție de street-food sau brânzeturile italienești
libertatea.ro
image
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
antena3.ro
image
Tragedie în Ajun. Femeia moartă în tragedia din Lunca Corbului urcase în maşină la ocazie şi mergea la muncă
observatornews.ro
image
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Ce nu este bine să faci între Crăciun și Anul Nou, potrivit tradiției
playtech.ro
image
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV! Iubitul Rodică Stănoiu aruncă BOMBA. Cum a MURIT, de fapt, fosta ministră: ‘Eram în bucătărie și...’
romaniatv.net
image
Anunț oficial cu privire la salariul minim. Cine va suporta noile taxe
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Horoscop rune 24–27 decembrie. Mesajele destinului pentru fiecare zodie, ce schimbări se produc de Crăciun. Taurii primesc runa abundenței, transformare profundă pentru Fecioare
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Sabinei, tânăra care și-a închis afacerea și a decis să plece din țară: „Nu de bani e problema, am mașină și apartament”
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!

Click! Pentru femei

image
„Nici măcar nu eram grasă!” Kate Winslet, sfătuită să se mulțumească cu roluri de „fată grasă”, la începutul carierei

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?