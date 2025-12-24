Pentagonul avertizează că extinderea capacităților militare ale Chinei sporește vulnerabilitatea Statelor Unite

China se află în plin proces de „extindere istorică a puterii sale militare”, evoluție care face teritoriul Statelor Unite „din ce în ce mai vulnerabil”, potrivit unui nou raport al Pentagonului privind capacitățile militare ale Beijingului, citat de Bloomberg.

Documentul, realizat la solicitarea Congresului american și publicat marți, 23 decembrie, pe site-ul Departamentului de Război, este primul de acest tip apărut în timpul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Raportul ridică semne de întrebare asupra planurilor Casei Albe de a impune limite nucleare Statelor Unite, Chinei și Rusiei.

Potrivit evaluării Pentagonului, armata chineză devine tot mai sofisticată și mai rezilientă, adoptă o atitudine precaută față de eventuale acorduri majore cu Washingtonul și analizează atent lecțiile rezultate din războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În același timp, Beijingul își intensifică presiunea militară asupra Taiwanului.

Raportul notează că relația strategică dintre China și Rusia continuă să se consolideze, „aproape sigur motivată de un interes comun de a contracara Statele Unite”, dar subliniază că acest parteneriat este limitat de „o lipsă reciprocă de încredere”.

Capacități militare în expansiune

Pentagonul atrage atenția asupra unui arsenal chinez aflat în creștere, care include capabilități nucleare, navale, sisteme convenționale de lovire la distanță mare, precum și mijloace cibernetice și spațiale, considerate „capabile să amenințe direct securitatea Statelor Unite”.

Conform raportului, China dispunea în 2024 de aproximativ 600 de focoase nucleare, ceea ce ar indica o încetinire a ritmului de producție față de anii anteriori. Documentul nu oferă însă explicații clare privind cauzele acestei evoluții.

În ultimii ani, liderul chinez Xi Jinping a declanșat o amplă campanie anticorupție în rândurile Armatei Populare de Eliberare, începând cu Forțele de Rachete, responsabile de arsenalul nuclear, și cu structurile care gestionează achizițiile militare. Potrivit Pentagonului, aceste epurări „au avut probabil un impact asupra forțelor nucleare” și ar putea ridica semne de întrebare în rândul conducerii privind nivelul de pregătire operațională.

Raportul adaugă că anchetele și demiterile unor ofițeri de rang înalt „ar putea genera perturbări temporare ale eficienței operaționale” și au creat „incertitudine în privința priorităților” armatei chineze.

Ambiții nucleare și presiuni regionale

În pofida încetinirii producției de focoase, Pentagonul estimează că Beijingul își continuă expansiunea nucleară și ar putea deține peste 1.000 de focoase până în 2030. De asemenea, raportul susține că China ar fi desfășurat peste 100 de rachete balistice intercontinentale DF-31, cu combustibil solid, în silozuri din nordul țării, o măsură menită să consolideze capacitatea de avertizare timpurie și de contraatac.

Întrebat despre aceste afirmații și despre lipsa aparentă de interes a Chinei pentru negocieri privind controlul armamentelor, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a respins acuzațiile, acuzând Washingtonul că încearcă să creeze un pretext pentru accelerarea modernizării propriului arsenal nuclear și pentru „subminarea stabilității strategice globale”. Oficialul chinez a cerut Statelor Unite „reduceri substanțiale și reale” ale armelor nucleare.

Taiwan, un obiectiv central

Raportul evidențiază, de asemenea, progresele armatei chineze în atingerea obiectivelor stabilite pentru 2027, prima etapă a strategiei de modernizare militară a lui Xi Jinping. Aceste obiective includ obținerea unei „victorii strategice decisive” asupra Taiwanului, crearea unei „contrabalanțe strategice” față de Statele Unite și exercitarea unui control sporit asupra regiunii.

„Cu alte cuvinte, China urmărește să fie capabilă să poarte și să câștige un război împotriva Taiwanului până la sfârșitul anului 2027”, se arată în document, care menționează că Beijingul dezvoltă mai multe opțiuni militare pentru a forța reunificarea, de la o invazie amfibie la o blocadă navală.

Un raport anterior al Pentagonului, publicat în decembrie 2024 sub administrația președintelui Joe Biden, descria China drept singurul rival al Statelor Unite care are atât „intenția”, cât și „capacitatea din ce în ce mai mare” de a remodela ordinea internațională.