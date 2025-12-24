search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Administrația Trump interzice vizele SUA pentru mai multe personalități europene: „Nu mai tolerăm cenzura”

0
0
Publicat:

Washingtonul anunță sancțiuni fără precedent împotriva unor personalități europene implicate în reglementarea tehnologiei și combaterea dezinformării online. Decizia a stârnit reacții dure la Paris și reaprinde tensiunile dintre SUA și Uniunea Europeană pe tema libertății de exprimare.

Thierry Breton, vizat de sancțiunile SUA FOTO: EPA EFE
Thierry Breton, vizat de sancțiunile SUA FOTO: EPA EFE

Administrația Trump a anunțat marți impunerea unor restricții de viză pentru cinci personalități europene implicate în reglementarea tehnologiei și a conținutului online, printre care și fostul comisar european francez Thierry Breton. Decizia, justificată de Departamentul de Stat ca o reacție la presupuse acte de „cenzură” care ar afecta interesele americane, a fost condamnată „cu cea mai mare fermitate” de autoritățile de la Paris, relatează AFP, citată de News.ro.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, acțiunile celor cinci europeni ar reprezenta o formă de cenzură exercitată în detrimentul intereselor americane. Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a susținut acest punct de vedere într-un mesaj publicat pe X.

De prea mult timp, ideologii europeni întreprind acțiuni concertate pentru a constrânge platformele americane să sancționeze opiniile americane cu care nu sunt de acord”, a declarat Marco Rubio. El a adăugat că „Administrația Trump nu va mai tolera aceste acte flagrante de cenzură extrateritorială”, denunțând existența „unui complex industrial mondial al cenzurii”.

Anunțul sancțiunilor a fost făcut în două etape. Inițial, Departamentul de Stat a transmis un comunicat în care menționa existența a cinci persoane sancționate, fără a le face publice numele. Ulterior, subsecretarul de stat pentru diplomație publică, Sarah Rogers, a dezvăluit, tot pe X, identitatea celor vizați.

Cine sunt europenii sancționați

Printre cei sancționați se află Thierry Breton, fost ministru în Franța și fost comisar european pentru piața internă între 2019 și 2024, considerat unul dintre artizanii directivei europene privind serviciile digitale. În timpul mandatului său, Breton a avut competențe extinse în domeniul digital și industrial.

Celelalte patru persoane sunt reprezentanți ai unor ONG-uri care activează în combaterea dezinformării și a discursului instigator la ură online, din Regatul Unit și Germania. Este vorba despre Imran Ahmed, directorul Centrului pentru Combaterea Urii Digitale (CCDH), Clare Melford, care conduce un index al dezinformării (GDI) cu sediul în Regatul Unit, Anna-Lena von Hodenberg, fondatoarea ONG-ului german HateAid, și Josephine Ballon, reprezentantă a aceleiași organizații.

Reacția dură a Franței

Autoritățile franceze au condamnat public decizia Washingtonului. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a reacționat într-un mesaj postat pe X.

„Franța denunță cu cea mai mare fermitate restricția de viză impusă de Statele Unite împotriva lui Thierry Breton, fost ministru și comisar european, și a altor patru personalități europene”, a transmis Barrot. Acesta a subliniat că „popoarele Europei sunt libere și suverane și nu pot accepta ca alții să le impună reguli aplicabile spațiului lor digital”.

Citește și: UE i-a cerut Elon Musk să combată răspândirea dezinformării pe X după atacul Hamas

Europa, în vizorul lui Donald Trump

Decizia vine pe fondul unei ofensive mai largi a administrației Trump împotriva reglementărilor europene din domeniul tehnologiei digitale. Aceste reguli impun platformelor online obligații stricte, inclusiv semnalarea și gestionarea conținuturilor problematice, măsuri pe care Washingtonul le consideră o încălcare a libertății de exprimare.

Uniunea Europeană dispune în prezent de unul dintre cele mai puternice arsenale juridice din lume pentru reglementarea sectorului digital. Tensiunile dintre cele două părți s-au accentuat la începutul lunii decembrie, când UE a aplicat o amendă de 140 de milioane de dolari rețelei sociale X, deținută de Elon Musk. La acel moment, Marco Rubio a vorbit despre un „atac împotriva tuturor platformelor tehnologice americane și a poporului american din partea guvernelor străine”.

Criza dintre Washington și Bruxelles se contura de mai multe luni. În noua Strategie de securitate națională a Statelor Unite, publicată recent, administrația Trump face referire la o presupusă „dispariție a civilizației” europene și critică instituțiile UE, acuzate că „subminează libertatea politică și suveranitatea”.

În februarie anul trecut, vicepreședintele american JD Vance a stârnit controverse în Europa, după un discurs susținut la München, în care a afirmat că libertatea de exprimare „face regrese” pe continent și a preluat teme promovate de partide de extremă dreapta, precum AfD din Germania.

Îngrijorări legate de noile restricții de vize

În luna mai, secretarul de stat american a anunțat deja restricții de vize pentru străinii acuzați de „cenzurarea americanilor”, susținând că libertatea de exprimare este „esențială pentru modul de viață american”. În plus, un memoriu recent al Departamentului de Stat, citat de presa americană, menționează noi instrucțiuni care vizează restricționarea vizelor pentru specialiști din domeniul tehnologiei, în special pentru cei implicați în moderarea conținutului online, inclusiv prin vizele H-1B.

Rețeaua Internațională de Verificare a Faptelor (IFCN), cu sediul în Statele Unite și care reunește peste 170 de organizații active în combaterea dezinformării, și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de aceste măsuri, avertizând asupra impactului pe care l-ar putea avea asupra luptei globale împotriva manipulării informațiilor.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei
stirileprotv.ro
image
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
gandul.ro
image
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
mediafax.ro
image
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
fanatik.ro
image
Mii de șoferi de TIR prost plătiți, inclusiv români, și-au abandonat camioanele în „parcările de Crăciun” din Belgia ca să se întoarcă acasă de sărbători
libertatea.ro
image
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Comunismul a murit, dar Ceaușescu continuă să trăiască. Antropolog: „E o figură memabilă, ușor de ținut minte”
antena3.ro
image
Ninge de Crăciun în București și în sudul țării. Strat de zăpadă de 8 cm
observatornews.ro
image
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
playtech.ro
image
Ce salarii are echipa de consilieri a ministrului energiei. Cu cât se plătește o oră de muncă la minister
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Președintele l-a interzis pe Ion Țiriac, iar miliardarul nu s-a putut abține: ”E un prost”
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
Bolojan, anunț pentru românii care lucrează la stat. Tăierile de cheltuieli și restructurări de posturi
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Anunț oficial cu privire la salariul minim. Cine va suporta noile taxe
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Horoscop miercuri, 24 decembrie. Leii primesc o datorie, pierderi pentru Gemeni
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Thailandei și Regina Thailandei în vizită la Regele Jigme Khesar al Bhutanului și Regina Jetsun Pema a Bhutanului FOTO Casa Regală a Bhutanului (1) jpg
Unic și de neimaginat! Ce a putut face Regele Thailandei în fața cuplului regal din Bhutan?
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
De ce 2026 va fi un an important pentru familia regală britanică? Evenimentul marcant pe care îl va trăi Prințul George

Click! Pentru femei

image
Atenție, imagini cu impact emoțional! Actorul care a avut succes la Hollywood trăiește acum pe străzi!

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?