Sondaj postelectoral: cum s-a creat „valul” Ciucu și așteptările alegătorilor

Un sondaj post-electoral realizat de Agenția de Rating Politic arată că alegătorii s-au decis târziu în privința votului de pe 7 decembrie, pentru alegerea noului primar al Capitalei.

Sondajul a fost realizat în perioada 12–18 decembrie 2025, prin metoda interviului online (CAWI), pe un eșantion de 879 de respondenți din București. Marja de eroare este de ±3,3%, cu ponderări pe variabile socio-demografice și voturi anterioare (INS/AEP).

Cum s-au decis alegătorii noului primar al Capitalei

Conturarea intenției de vot pentru alegerile din Capitală, care au avut loc pe 7 decembrie s-a produs târziu, alegerea lui Ciprian Ciucu fiind mai degrabă o opțiune de moment, indică datele sondajului.

Principalele concluzii:

● Surpriza: Băluță a pierdut votanți către Ciprian Ciucu semnificativ, față de debutul campaniei.

● Au existat mulți votanți care au oscilat între cei doi, cu profil similar de gospodar. Dar Băluță a ieșit în minus.

● Așa se explică o parte din ascensiunea mare a lui Ciucu de pe final.

● Peste un sfert din votanții lui Drulă de la începutul campaniei au votat în final cu Ciucu.

● Important: Anca Alexandrescu a pierdut cel mai mult votanți care nu s-au mai prezentat la vot.

● Ana Maria Ciceală a pierdut și ea un segment de voturi spre Ciprian Ciucu.

● Cei mai mulți dintre nehotărâții de la începutul campaniei au mers la Ciucu și abia apoi la Drulă sau Băluță.

● Votanții lui Vlad Gheorghe s-au împărțit între Ciucu și Drulă, aproximativ egal.

Încrederea în noul primar, nu este foarte ridicată. însă respondenții sondajului indică și o lipsă de emoție a campaniei și o lipsă de convingere a candidaților.

Întrebați câtă încredere au că Ciprian Ciucu va face treabă bună, alegătorii sunt pesimiști:

24,3% au multă sau foarte multă încredere,

33,3% au puțină sau foarte puțină,

30,2% se situează la mijloc.

Dintre cei care nu au venit la vot, majoritatea au indicat că nu au fost convinși de niciun candidat - 34,4%.

Doar 33% din respondenți cred că Bucureștiul merge într-o direcție bună, iar 52,6% sunt de părere că orașul merge într-o direcție greșită.

Pesimismul alegătorilor

Întrebați dacă România se îndreaptă într-o direcție bună sau una greșită, majoritatea indică cea de-a doua variantă. 66,8% indică că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce doar, 26,4% aleg să fie optimiști.

Cei mai optimiști sunt alegătorii USR, PNL și REPER. Studiul indică faptul că se poate observa o noua axă politică a României, cu PSD la mijlocul ei, iar polarizarea politică este între cei care au de câștigat sau de pierdut din status quo. SENS apare ca un partid pro-european, dar anti-establishment.

Cea mai importantă problemă a țării, în prezent, este corupția, indică respondenții sondajului:

Sondaj alegeri parlamentare

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, partidele principale rămân grupate la scoruri foarte strânse în București, iar prezența la vot ar fi mai scăzută decât la alegerile pentru primar din 7 decembrie.

Justiția din România

Întrebați în ce măsură cred că investigația Recorder despre justiția din România va produce o schimbare în bine în statul român, majoritatea respondenților sunt sceptici că va exista o schimbare în bine.

Apartenența la UE

Opinia față de apartenența României la UE explică clivajul politic al României de azi. Avem o scală dinspre USR-REPER-SENS-PNL, cu PSD și nehotărâții la mijloc, și apoi în polul opus AUR-SOS și cei care nu vin la vot: