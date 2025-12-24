Milionarul român, care s-a lăfăit în banii celor de la Dinamo, a murit singur și uitat de lume. „Îi dădea bani Elenei Cîrstea. S-a separat de soție”

Vasile Ianul, fost fotbalist român, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani, trăind ultimii ani în singurătate. Detalii despre parcursul său au fost făcute publice de Giovanni Becali, care a vorbit deschis despre viața plină de contraste a acestuia.

La începutul anilor ’90, imediat după Revoluție, Vasile Ianul a devenit o prezență influentă în fotbalul românesc, mai ales în cadrul clubului Dinamo. Potrivit lui Giovanni Becali, ajunsese să se comporte ca și cum ar fi fost proprietarul clubului, având o putere considerabilă în luarea deciziilor. În acea perioadă, era cunoscut pentru stilul său ostentativ, purtând asupra sa sume foarte mari de bani și afișându-și constant averea.

Viața sa era marcată de excese și de un trai luxos, iar Giovanni Becali a amintit inclusiv episoade în care Ianul oferea bani cu ușurință, inclusiv Elenei Cîrstea, și arunca cu banii în jur, atras de această viață extravagantă.

„Se comporta ca și cum era clubul lui!”

În contrast puternic cu acei ani, bătrânețea l-a găsit complet izolat. S-a despărțit de familie, a ajuns să locuiască singur într-un hotel mare și a păstrat legătura doar ocazional cu fiul său. Astfel, omul care odinioară trăia în opulență și anturaje numeroase și-a încheiat viața departe de cei apropiați.

„S-a comportat ca și cum (n.r. Dinamo) era clubul lui, când banii ăia… (Se spunea că umbla și cu câte 200.000 de dolari la el) Nu știu dacă chiar cu 200.000, dar cu 5.000-7.000-10.000 l-am mai văzut pe la bar, scotea pachetul, dădea la câte o muzicantă, băga una de 1.000 de lei și băga 100 de dolari sub o mie de lei: >, era Elena Cârstea.

El era de undeva de lângă Bistrița. În ultimii ani, stătea într-un hotel de 300 de camere, era singur în hotel, stătea la etajul 5 sau 6. Se separase de soție și copii, fiul său a mai ținut legătura cu noi. Era un om care niciodată n-a avut bani pe mâinile lui înainte de 1989. Pe timpul ăla, nici el, nici Lucescu nu puteau, erau alții, Anghelache, Vasile Anghel, care aveau bani.

După Revoluție, când s-a separat de ei, el semna, el lua banii, lua cât vrea, cum vrea. Când a dat de libertate, s-a dezlănțuit. Era un om care se pricepea la fotbal!”, a declarat Ioan Becali pentru Fanatik.