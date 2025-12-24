search
Miercuri, 24 Decembrie 2025
Adevărul
Video Ucraina testează „infanteria robotică”. Cum a fost oprită înaintarea rusă cu o dronă cu mitralieră controlată de la distanță

0
0
Publicat:

Trupele ucrainene afirmă că un vehicul terestru telecomandat, echipat cu o mitralieră de calibru mare, a reușit să respingă atacuri rusești timp de 45 de zile consecutive.

Droid TW 12.7, echipat cu o mitralieră de calibru .50./FOTO:X
Droid TW 12.7, echipat cu o mitralieră de calibru .50./FOTO:X

Un corp al armatei ucrainene a anunțat luni că a folosit un vehicul fără echipaj, controlat de la distanță și dotat cu armament greu, pentru a menține poziții pe linia frontului timp de o lună și jumătate.

„Timp de 1,5 luni, drona terestră a Brigăzii a Treia de Asalt a ținut poziția în locul infanteriei”, a transmis Corpul 3 Armată într-un comunicat publicat pe Telegram.

Vehiculul în cauză este un UGV (uncrewed ground vehicle – vehicul terestru fără echipaj) denumit Droid TW 12.7, echipat cu o mitralieră de calibru .50. Potrivit armatei ucrainene, acesta a fost folosit pentru a apăra poziții de primă linie — una dintre cele mai periculoase misiuni din război.

Anunțul marchează una dintre primele situații în care forțele ucrainene susțin că au utilizat un vehicul terestru fără pilot pentru a înlocui sau sprijini direct soldații în menținerea unei poziții de front pe o perioadă îndelungată, scrie Business Insider.

Corpul de armată a publicat imagini aeriene care arată drona trăgând în câmp deschis, precum și un scurt material video filmat de camera montată pe vehicul, în care aceasta angajează o țintă neidentificată. Autenticitatea și data exactă a filmărilor nu au putut fi verificate independent.

Potrivit declarațiilor oficiale, drona a fost desfășurată timp de 45 de zile pentru a opri înaintarea forțelor ruse, fiind operată de la distanță, dintr-o locație sigură.

„Pe durata misiunii, inamicul nu a reușit să pătrundă sau să ocupe poziția noastră. Linia a fost menținută fără nicio victimă”, se arată în comunicat.

Armata ucraineană testează tot mai intens UGV-uri capabile să execute misiuni de luptă

Unitatea care a operat Droid TW 12.7 face parte din compania NC13, integrată în Brigada a Treia de Asalt, înființată în septembrie și specializată în războiul cu vehicule terestre fără echipaj.

Droid TW 12.7 este un sistem pe șenile, operat de la distanță și echipat cu o mitralieră M2 Browning. Acesta a fost dezvoltat de compania ucraineană de tehnologie militară DevDroid, care susține că vehiculul are o rază operațională de până la 24 de kilometri și utilizează navigație asistată de inteligență artificială.

Recent, drona a atras atenția după ce a fost folosită într-o ambuscadă împotriva unui vehicul de luptă al infanteriei ruse, imaginile arătând cum sistemul își rotește rapid armamentul pentru a continua focul asupra țintei.

Anunțul făcut de Corpul 3 Armată evidențiază utilizarea tot mai frecventă a vehiculelor terestre fără echipaj în conflict. Atât Ucraina, cât și Rusia dezvoltă astfel de sisteme pentru sarcini periculoase, precum deminarea sau transportul de provizii în apropierea liniei frontului.

În același timp, Ucraina testează tot mai intens UGV-uri capabile să execute misiuni de luptă. Deși acestea sunt încă operate de oameni, ele reprezintă pași timpurii către utilizarea sistemelor robotizate ca alternativă la infanteria umană pe câmpul de luptă.

