Polonia va activa un nou sistem antidronă la granița cu Belarus. Primele echipamente, deja instalate

Polonia face un nou pas în consolidarea securității la granița de est. Primele elemente ale unui sistem modern de contracarare a dronelor au fost instalate pe un turn de supraveghere din Voievodatul Podlasia, în apropierea frontierei cu Belarus. Sistemul urmează să devină operațional în luna ianuarie.

Anunțul a fost făcut de ministrul polonez al Afacerilor Interne și Administrației, Marcin Kierwiński, citat de postul RMF FM.

Echipamentele sunt montate pe un turn de observație cu o înălțime de 70 de metri, situat în zona localității Krynki. Este vorba despre primul „cluster” al sistemului antidronă PCL, conceput pentru a proteja granița Poloniei. În perioada următoare, sistemul ar urma să fie instalat și pe alte patru turnuri deja construite de-a lungul frontierei.

În faza inițială, sistemul va avea rolul de a detecta, localiza și monitoriza obiectele aeriene care se apropie dinspre est. Ulterior, autoritățile poloneze intenționează să extindă capacitățile acestuia, astfel încât să poată și neutraliza dronele identificate.

Datele colectate vor fi analizate în centrul de supraveghere din Białystok, unde funcționează comandamentul barierei electronice de la granița cu Belarus, dar și în unitățile Poliției de Frontieră.

Autoritățile subliniază că noul sistem a fost dezvoltat și produs integral de companii poloneze, într-un efort de a reduce dependența de tehnologie străină în domeniul securității.

Decizia Varșoviei vine pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de utilizarea dronelor în scopuri militare și de spionaj în regiune. Războiul din Ucraina a demonstrat deja cât de mult au schimbat aceste dispozitive regulile conflictelor moderne.

De altfel, Ucraina a devenit unul dintre liderii mondiali în producția de drone, fabricând în prezent de câteva ori mai multe aparate fără pilot decât Statele Unite. Testate în condiții reale de război, dronele ucrainene s-au dovedit extrem de eficiente și au început să influențeze nu doar tactica militară, ci și piața globală a tehnologiilor de apărare.