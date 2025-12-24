Două ucrainence au fost prinse cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte la granița cu România

Două femei din Ucraina au fost descoperite de polițiștii de frontieră cu o sumă impresionantă de bani nedeclarați, încercând să intre în România prin Vama Siret.

O echipă mixtă de control, formată din polițiști de frontieră de la Sectorul Siret și inspectori vamali de la Biroul Vamal Siret, a descoperit suma de 60.000 de dolari ascunsă în încălțămintea celor două femei.

„Ieri, 23 decembrie a.c., în jurul orei 18:00, la intrarea în ţară prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-au prezentat, deplasându-se pe jos, două femei cu cetăţenie ucraineană, în vârstă de 43, respectiv 52 de ani. În urma unei suspiciuni justificate, echipa mixtă formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali a efectuat un control amănunţit asupra celor două persoane. În timpul verificărilor, a fost descoperită suma totală de 60.000 de dolari americani, ascunsă în încălţămintea acestora”, a transmis Poliția de Frontieră.

Sancțiuni și reținerea sumei

Fiecare dintre femei avea asupra sa câte 30.000 de dolari, sume care nu au fost declarate conform legii privind introducerea numerarului în valută sau în monedă națională.

„În conformitate cu procedurile legale, întreaga sumă a fost reţinută pentru continuarea cercetărilor, iar persoanele în cauză au fost sancţionate contravenţional de către Biroul Vamal Siret, fiecare primind o amendă în valoare de 4.000 de lei”, a precizat Poliția de Frontieră.

Autoritățile reamintesc că introducerea în România a sumelor mai mari de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută fără declarare este interzisă și poate atrage sancțiuni, inclusiv confiscarea banilor nedeclarați.