Video Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a dezvăluit detalii până acum necunoscute despre pregătirea operațiunii prin care un submarin rus a fost lovit în portul Novorossiisk. Potrivit Kievului, un pas esențial a fost distrugerea singurului avion antisubmarin din regiune, capabil să detecteze dronele maritime ucrainene.

Sursa video: X/ @dedzaebal

Serviciul de Securitate al Ucrainei afirmă că, înainte de aruncarea în aer a submarinului rusesc din clasa „Varșavianka” în portul Novorossiisk, a reușit să scoată din funcțiune avionul antisubmarin de recunoaștere „Il-38N” al Federației Ruse. Informațiile și imaginile aferente operațiunii au fost publicate pe canalul oficial de Telegram al SBU, în seara zilei de 23 decembrie.

Potrivit SBU, avionul „Il-38N” ar fi putut detecta drona subacvatică ucraineană pe traseul către țintă – submarinul rus din clasa „Varșavianka”. Din acest motiv, susțin autoritățile de la Kiev, a fost luată decizia de a elimina această „țintă periculoasă”.

Atacul asupra avionului, realizat cu o dronă explozivă

Operațiunea de neutralizare a avionului „Il-38N”, aflat pe baza aeriană din Eisk, a fost desfășurată de angajați ai Direcției a 13-a a Departamentului de Contrainformații Militare din cadrul SBU, relatează Dialog.ua. Din imaginile publicate reiese că aeronava rusă, evaluată la aproximativ 24 de milioane de dolari, a fost lovită de o dronă de atac.

Drona era echipată cu o încărcătură explozivă care conținea „o mie de elemente de lovire”, ce s-au împrăștiat în momentul detonării. Explozia a avut loc chiar deasupra compartimentului cu echipamente-cheie și sisteme radar, provocând inclusiv avarierea motorului avionului.

„Orbirea” flotei ruse din Marea Neagră

SBU subliniază că, în Marea Neagră, Rusia dispunea de un singur avion de acest tip capabil să detecteze drona subacvatică Sea Baby în faza finală a deplasării. Scoaterea lui din funcțiune ar fi lipsit flota rusă de „ochi”. Rămași fără „Il-38N”, rușii „au scăpat din vedere amenințarea venită dinspre mare”, susține partea ucraineană. Acest lucru ar fi permis SBU să lovească ulterior, cu succes, submarinul din clasa „Varșavianka” în portul Novorossiisk.

Ce este Il-38N și ce rol are în armata rusă

„Il-38N” reprezintă o versiune modernizată a avionului sovietic antisubmarin Il-38, fiind dotat cu complexul „Novella-P-38”. Aeronava poate detecta ținte de suprafață și subacvatice, poate urmări simultan câteva zeci de obiective și poate folosi armament torpilor. Raza de acțiune depășește 7.000 de kilometri, iar durata de patrulare ajunge până la 12 ore. Avionul este considerat unul dintre elementele-cheie ale recunoașterii maritime și apărării antisubmarin a Federației Ruse.

Lovirea submarinei „Varșavianka”

SBU amintește că, pe 15 decembrie, apărătorii ucraineni au lovit pentru prima dată în istorie un submarin cu ajutorul dronelor subacvatice Sea Baby. Ținta a fost un submarin din proiectul 636.3 „Varșavianka”, echipat cu patru lansatoare de rachete de croazieră „Kalibr”. Submarinul se afla în portul Novorossiisk, situat la aproximativ 332 de kilometri de granița Ucrainei.