Miercuri, 24 Decembrie 2025
Publicat:

Ninsorile și condițiile meteorologice nefavorabile afectează traficul rutier în mai multe regiuni ale țării, în special în zonele montane și pe drumurile județene din Neamț și Mehedinți.

Sursa video: DRDP Craiova

Pe DN 67C, în zona Rânca, Gorj și pe DN 67D, în zona Godeanu, Mehedinți echipele DRDP Craiova acționează cu utilaje dotate cu lamă și material antiderapant pentru a asigura condiții de circulație în siguranță. Autoritățile reamintesc șoferilor că „este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă dacă se înregistrează ninsori”. 

Și în județul Neamț, circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe drumuri județene, după ce ninsorile au continuat să cadă în cursul nopții și miercuri dimineață, relatează Agerpres. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Neamț, s-a intervenit pe drumurile DJ 207C Ion Creangă – Valea Ursului, DJ 207D Sagna – Gâdinți, DJ 156A – DJ 156C Tazlău – Roznov, DJ 159C Ruseni – Rediu – Cândești, DJ 155F Izvorul Muntelui – Durău, DJ 158 Siliștea – Secuieni, DJ 159 Valea Ursului – Oniceni – Cucu și DJ 155I Târgu Neamț – Totoiești – Tupilați – Bârgăoani – Făurei – Români – Siliștea. 

Sursa video: DRDP Craiova

Drumarii au împrăștiat pe aceste sectoare, în noaptea de marți spre miercuri, aproximativ 45 de tone de material antiderapant, iar utilajele continuă și miercuri să îndepărteze zăpada de pe carosabil. Nu există porțiuni de drum național, județean sau comunal cu restricții privind circulația.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că ninsorile și precipitațiile mixte vor continua până vineri dimineață, iar intensificările vântului și răcirea accentuată a vremii vor persista. Joi, temperaturile vor scădea semnificativ, iar în mai multe regiuni se va resimți gerul.

De asemenea, 19 județe din Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, precum și Capitala, se află sub Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă și polei. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile meteo și să respecte semnalizarea rutieră.

