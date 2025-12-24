„Donald J. Trump m-a violat împreună cu Jeffrey Epstein”. Ce dezvăluie noile documente din dosarele care-l vizează pe infractorul sexual

Noi documente făcute publice din „dosarele Epstein” dezvăluie acuzaţii grave împotriva preşedintelui american Donald Trump. O notă internă a FBI datată în octombrie 2020 documentează modul în care o femeie ar fi afirmat că a fost violată de Trump şi de Jeffrey Epstein în anii 1990.

Informaţiile provin de la un bărbat anonim care a contactat FBI-ul prin telefon. Cu toate acestea, nu există dovezi care să susţină această afirmaţie, relatează site-ul elveţian 20Minuten, citat de News.ro.

În respectiva notă se arată că bărbatul ar fi reluat legătura în anii 1990 cu o veche cunoştinţă cu care a avut un copil.

„Donald J. Trump m-a violat”

Femeia ar relatat că a fost invitată împreună cu fiicele sale într-un hotel de lux, unde l-ar fi întâlnit pe Donald Trump.

„Donald J. Trump m-a violat împreună cu Jeffrey Epstein”, a spus ulterior.

Femeia a adăugat: „O fată cu un nume ciudat m-a dus la un hotel sau la un imobil de lux. Aşa s-a întâmplat”.

Același bărbat a raportat FBI-ului şi o întâlnire anterioară cu Trump: în 1995, el l-ar fi dus cu limuzina la aeroportul din Dallas. Trump ar fi menţionat de mai multe ori, în timpul călătoriei, numele „Jeffrey” şi ar fi făcut aluzii la telefon despre „abuzarea unei fete”. După ce bărbatul i-a povestit femeii acest episod, ea ar fi devenit „brusc glacială”, potrivit raportului FBI, şi ar fi făcut declaraţiile menţionate mai sus.

La scurt timp, femeia i-ar fi spus că a depus plângere la poliţie. Două săptămâni mai târziu, ea a fost găsită moartă în Kiefer, în statul american Oklahoma, cu „capul spulberat”. Potrivit denunţătorului, poliţiştii de la faţa locului nu ar fi crezut că este vorba de o sinucidere, dar autorităţile au clasat totuşi cazul ca atare.

Bărbatul a menționat că a scris o postare pe Facebook în 2020 despre aceste evenimente. Cineva l-ar fi sunat şi ar fi ţipat la el, spunându-i că şi-a pus familia în pericol.

FBI-ul s-a limitat la înregistrarea apelului, informaţia nefiind verificată sau evaluată.

Numele femeii şi al celorlalte persoane implicate sunt acoperite în documentele făcute publice. Dosarul poate fi consultat aici.

Conform Departamentului de Justiţie (DOJ) al Statelor Unite, ultimul set de documente din dosarele Epstein conţin numeroase acuzaţii mincinoase şi senzaţionaliste. potrivit DOJ, acuzaţiile aduse împotriva lui Trump sunt nefondate şi false.