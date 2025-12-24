Au apărut imaginile de la un accident produs în urmă cu două zile în comuna Tăcuta din județul Vaslui, unde o femeie care a coborât dintr-un microbuz a fost luată pe sus de o mașină condusă de o tânără. Înregistrarea contrazice teoria vehiculată în apărarea conducătoarei auto, potrivit căreia victima ar fi țășnit în stradă.

Martorii au relatat la acea vreme că șoferița care a accidentat-o pe femeia de 50 de ani n-ar avea nicio vină, fiindcă pasagera din microbuz a țâșnit din spatele microbuzului,exact în mașina care venea din sens opus, potrivit Vremea Nouă.

Informațiile de la acel moment indicau că șoferița nu conducea cu viteză și că ar fi avut doar 30-40 de km/h. Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere oferă o cu totul altă perspectivă asupra accidentului, potrivit sursei citate.

Din înregistrare nu rezultă că pasagera din microbuz ar fi țâșnit în fața mașinii.

Cum s-a produs, de fapt, accidentul

În imagini se observă cum microbuzul pleacă, iar femeia se angajează să traverseze. Din sensul opus, vine o mașină cu viteză foarte mare, nicidecum 30-40 de km/h cum s-a spus inițial. Microbuzul nu i-a perturbat vizibilitatea.

Impactul a fost violent, însă femeia a scăpat cu viață (s-a ales cu picioarele rupte).

Accidentul a fost intens comentat pe rețelele de socializare.

Specialiștii cred că accidentul putea fi evitat.

„După cum vedeți microbuzul pleacă din stație și trec secunde bune până femeia ajunge în fața mașinii. Chiar în momentul în care ajunge la axul drumului vizibilitatea era maximă și șoferița ar fi avut timp să evite persoana, chiar dacă avea viteză. Probabil era neatentă sau se uita la ceva anume. Fiindcă tot timpul când vezi un microbuz plecând din stație trebuie să fii atent la potențialii pasageri care au coborât și care se angajează în traversare. Eu cred că lipsa de experiență a șoferiței, din câte mi-ați spus avea puțin timp de când avea permis”, a spus un specialist în domeniu.

