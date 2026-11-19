Un accident rutier în care au fost implicate un microbuz și un autocamion s-a produs joi, în jurul orei 12:15, pe DN1, în localitatea Perșani, județul Brașov. Șase persoane, patru adulți și doi copii de 1 și 3 ani, au fost rănite în urma impactului. Trei dintre adulți au rămas încarcerați.

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Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov, la sosirea echipajelor de intervenție au fost identificate șase victime în microbuz. Trei dintre acestea erau încarcerate, dar conștiente.

Printre persoanele rănite se numără trei bărbați și o femeie, toți adulți, precum și doi copii, în vârstă de 1, respectiv 3 ani. Toate cele șase persoane erau conștiente și prezentau diferite traumatisme.

Intervenția a fost suplimentată cu un echipaj SMURD și un elicopter SMURD de la Mureș, pentru acordarea asistenței medicale victimelor.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, din primele cercetări a reieșit că șoferul unui ansamblu de vehicule format dintr-un microbuz și o semiremorcă ar fi intrat în coliziune cu un autocamion, împrejurările exacte urmând să fie stabilite în cadrul anchetei.

„În urma impactului, 6 persoane, 4 adulți și 2 copii, au suferit leziuni corporale pentru care s-a solicitat sprijin medical”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili modul în care s-a produs accidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Traficul rutier în zonă nu este blocat, însă se desfășoară cu restricții. Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și să adapteze viteza la condițiile de drum.