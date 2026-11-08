Cinci persoane, printre care doi minori, au fost rănite într-un accident rutier produs duminică seară pe DN 71, în afara localității Bungetu, comuna Văcărești, județul Dâmbovița. În coliziunea frontală au fost implicate două autoturisme, unul dintre ele fiind condus de un bărbat în vârstă de 73 de ani. Toate cele cinci victime au fost transportate la spital.

Accidentul a fost semnalat în jurul orei 17:40, la fața locului intervenind polițiștii Serviciului Rutier. Traficul este puternic afectat.

Din primele verificări, un bărbat de 73 de ani, din comuna Braniștea, care conducea un autoturism pe DN 71, ar fi intrat în coliziune cu o mașină condusă de o femeie de 44 de ani, potrivit IPJ Dâmbovița.

În urma impactului, șoferița și patru pasagere, dintre care două minore, au fost rănite. Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, după care au fost transportate la spital pentru investigații și tratament.

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La intervenție au participat și pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială SMURD.

„La sosirea echipajelor au fost identificate două autoturisme implicate în eveniment și cinci victime de sex feminin, dintre care doi minori”, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauzele producerii accidentului rutier.