Nouăsprezece persoane au fost rănite joi seară în urma unei coliziuni între un microbuz și un tren de marfă produsă la terminalul francez al Eurotunelului de sub Calul Mânecii, în localitatea Coquelles, din nordul Franței.



Foto: captură video YouTuve Franceinfo

Accidentul s-a produs în momentul în care microbuzul, care transporta șoferi de camion ce urmau să utilizeze un serviciu feroviar de navetă, s-a abătut de la traseu și a intrat în coliziune cu un tren de marfă aflat în deplasare, care părăsea platforma de încărcare., potrivit Sky News.

Potrivit autorităților franceze, în vehicul se aflau 19 persoane, inclusiv șoferul.

Două dintre victime au suferit răni grave și au fost transportate cu elicopterul la Spitalul Universitar din Lille pentru îngrijiri de specialitate. Alte 17 persoane au fost rănite ușor și au fost duse la unități medicale din apropiere, pentru investigații.

La locul accidentului au intervenit echipaje de ambulanță, pompieri, polițiști și un elicopter medical. Fotografiile publicate de presa franceză arată microbuzul grav avariat în urma impactului.

Agathe Cury, subprefectul regiunii Pas-de-Calais, a explicat că pe cele două laturi ale platformei se aflau trenuri diferite: unul era încărcat cu vehicule grele înaintea traversării Canalului Mânecii, iar celălalt pleca deja din terminal. Din cauze care nu au fost încă stabilite, microbuzul a intrat în coliziune cu trenul aflat în mișcare.



„Pentru un motiv care rămâne, în acest moment, necunoscut, microbuzul a lovit trenul care părăsea platforma. Vehiculul nu s-a răsturnat, însă șocul și impactul au provocat rănirea pasagerilor”, a declarat oficialul francez.

Autoritățile locale au precizat că este pentru prima dată când un accident de acest tip se produce pe o platformă de încărcare a Eurotunelului. Circulația trenurilor de marfă și a garniturilor Eurostar nu a fost afectată de operațiunile de intervenție și evacuare.

O anchetă judiciară a fost deschisă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs coliziunea.