Un microbuz care transporta elevi s-a răsturnat marți dimineață pe DN6 București-Alexandria, în apropierea localității Gorneni, județul Giurgiu. În urma accidentului, opt persoane, dintre care cinci copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Microbuzul a ieșit de pe carosabil Foto: ISU Giurgiu via Breaking News Giurgiu

În eveniment a fost implicat un microbuz de transport elevi, care a fost găsit în afara părții carosabile

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 6 Bucureşti-Alexandria, în apropierea localităţii Gorneni, judeţul Giurgiu, un microbuz de transport elevi, în care se aflau 12 copii şi un însoţitor, a părăsit suprafaţa de rulare şi s-a răsturnat în afara carosabilului”, a anunţat, marţi dimineață, Centrul Infotrafic.

Foto: ISU Giurgiu via Breaking News Giurgiu

Potrivit Breaking News Giurgiu, microbuzul a ieşit în afara carosabilului, după ce şoferului i s-ar fi făcut rău la volan.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secției Mihăilești, Detașamentelor Giurgiu și Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, trei ambulanțe SMURD, șase SAJ și poliția.

Opt persoane, dintre care cinci copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale

Cei cinci copii răniți au vârste cuprinse între 7 și 12 ani și au fost transportați la unități medicale din București pentru investigații și tratament. La spital au ajuns și trei adulți, inclusiv șoferul microbuzului, după ce au primit primele îngrijiri la fața locului.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.