 A amenințat că aruncă în aer un tren spre Brașov. Ce amendă a primit bărbatul pentru alarma falsă | adevarul.ro
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A amenințat că aruncă în aer un tren spre Brașov. Ce amendă a primit bărbatul pentru alarma falsă

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Un bărbat în vârstă de 62 de ani, din Bistrița, a amenințat vineri, 6 noiembrie, că va arunca în aer un tren de călători care circula spre Brașov, susținând că are o bombă. În urma verificărilor, amenințarea s-a dovedit a fi falsă, iar autoritățile au demarat procedurile pentru evaluarea sa medicală de specialitate.

Tren CFR Calatori webp
Foto: Arhivă

Potrivit NewsBV, apelul a fost efectuat la numărul unic de urgență 112, iar polițiștii au declanșat imediat verificările. Cel care a apelat se afla în tren, pe raza județului Prahova.

Polițiștii au identificat bărbatul înainte ca trenul să ajungă în gara CFR Brașov. În urma verificărilor pasagerilor, aceștia l-au găsit pe autorul apelului, un bărbat de 62 de ani din municipiul Bistrița. De asemenea, nu a fost găsită nicio bombă și nici nu au fost descoperite obiecte sau dispozitive care să pună în pericol siguranța călătorilor.

Bărbatul a recunoscut că el sunase la 112, iar, în urma incidentului, a fost sancționat contravențional cu o amendă de 4.000 de lei.

Sancțiunea a fost aplicată conform prevederilor O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență.

Autoritățile au solicitat evaluarea medicală a bărbatului, urmând ca medicii să decidă dacă este necesară internarea acestuia. Poliția avertizează că apelurile false la 112 mobilizează inutil resursele serviciilor de urgență.

„Utilizarea abuzivă a numărului de urgență 112 poate afecta capacitatea autorităților de a răspunde prompt situațiilor reale de urgență”, avertizează reprezentanții Poliției.

Autoritățile le solicită cetățenilor să folosească numărul 112 exclusiv pentru situații care necesită intervenție de urgență.

În acest caz, intervenția polițiștilor și cooperarea dintre structurile implicate au permis identificarea apelantului înainte de sosirea trenului în Brașov.

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