Trenurile nu mai circulă între Eforie Nord și Eforie Sud. Reparațiile ar putea dura o lună

Circulația feroviară pe tronsonul dintre stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, din județul Constanța, va fi oprită temporar, după ce terasamentul căii ferate s-a surpat în zona kilometrului feroviar 241+590.

S-a surpat terasamentul căii ferate Foto: CFR

În urma incidentului intervenit marți dimineață, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța s-a întrunit miercuri, în ședință extraordinară, pentru a analiza situația și a stabili măsurile necesare în vederea eliminării riscurilor și punerii în siguranță a zonei afectate.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în urma evaluărilor efectuate de Grupul de Suport Tehnic și a informațiilor transmise de reprezentanții CFR SA – Regionala Constanța, a fost adoptată o hotărâre prin care au fost dispuse mai multe măsuri urgente.

Printre acestea se numără oprirea temporară a circulației feroviare pe sectorul afectat și securizarea zonei, până la eliminarea oricărui risc pentru siguranța traficului.

Totodată, va fi realizată o expertiză tehnică de specialitate, în regim de urgență, pentru evaluarea degradărilor, identificarea cauzelor care au provocat instabilitatea terasamentului și stabilirea soluțiilor tehnice necesare.

De asemenea, Regionala CFR Constanța va elabora documentația tehnică și va iniția demersurile pentru obținerea autorizației de construire în regim de urgență, în vederea refacerii definitive a infrastructurii și suprastructurii căii ferate.

Reluarea circulației se va face doar după eliminarea riscurilor și confirmarea îndeplinirii tuturor condițiilor tehnice necesare pentru desfășurarea traficului în siguranță.

DSU, prin structurile aflate în coordonare, monitorizează evoluția situației și măsurile dispuse la nivel județean, pentru gestionarea incidentului și protejarea siguranței populației.

Terasamentul s-a surpat marți

Circulația feroviară a fost închisă temporar marți dimineață între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, după ce terasamentul căii ferate s-a surpat pe un sector de linie din județul Constanța, a anunțat CFR SA.

Specialiștii companiei au fost mobilizați la fața locului pentru a analiza situația și a stabili soluțiile tehnice necesare.

În momentul suspendării traficului, pe sectorul afectat se afla un trenul Regio.