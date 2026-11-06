O amenințare cu bombă a fost semnalată în cazul unui avion TAROM care efectuează cursa Praga-București. Aeronava, cu 102 pasageri la bord, a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă la ora 12.19.

Aerportul Otopeni Foto: Shuterstock

UPDATE 12.19 Avionul a aterizat în siguranță, pe aeroportul Otopeni

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), la nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului.

„Traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor”, au transmis reprezentanții CNAB.

Amenințarea a fost inițial semnalată ca fiind nespecificată- fără indicarea companiei aeriene vizate.

Ulterior, informațiile transmise de administratorul aeroportului au confirmat că este vorba despre zborul ROT226 al companiei TAROM.

Autoritățile urmează să aplice procedurile specifice după aterizarea aeronavei.

Incidentul are loc în contextul unui val de alerte cu bombă care au vizat, joi, 5 noiembrie, mai multe aeronave care urmau să ajungă în România, dar și zboruri din alte țări europene.

În aceeași zi, o cursă Milano-București a fost vizată de o amenințare cu bombă înainte de aterizarea pe Aeroportul Henri Coandă. Aeronava a aterizat în siguranță, la bord aflându-se 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului. O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații a verificat avionul, iar alerta nu s-a confirmat.

Tot joi, alte două amenințări au vizat zboruri care urmau să ajungă pe Otopeni. Una dintre ele a fost primită de o aeronavă KLM care efectua o cursă spre Tel Aviv, cu escală la București. Avionul a aterizat și a fost supus verificărilor pirotehnice. Cea de-a doua alertă a fost nespecificată și nu a impus măsuri suplimentare

Amenințări similare au fost raportate joi și în alte state europene. Un avion Airbus A320 al companiei Aer Lingus, care efectua cursa Dublin-Roma, a fost redirecționat către o bază aeriană din Franța, după primirea unei amenințări cu bombă. Aeronava a aterizat în siguranță, fiind escortată de avioane militare franceze.