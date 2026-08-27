 „Strigoii” de pe TikTok au ajuns într-o localitate din Brăila. Indivizi mascaţi pătrund în curţile oamenilor şi îi sperie făcând zgomote ciudate | adevarul.ro
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„Strigoii” de pe TikTok au ajuns într-o localitate din Brăila. Indivizi mascaţi pătrund în curţile oamenilor şi îi sperie făcând zgomote ciudate

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Videoclipurile despre „strigoii” care „apar” în sate din România au alimentat o adevărată isterie pe TikTok. Profitând de aceasta, într-o localitate din Brăila, câteva nopţi la rând, mai multe persoane au intrat prin curţile sătenilor şi au băgat spaima în ei.

strigoi sutesti captură video debraila jpg
Foto: captură video/debraila

Pe TikTok au apărut în ultima perioadă mai multe videoclipuri și transmisiuni live în care se relatează despre presupuse apariții ale „strigoilor” în diferite sate din România. Filmările au fost distribuite și comentate masiv de utilizatori.

„Strigoii” au ajuns curând şi la Şuţeşti, în judeţeul Brăila, mai întâi sub forma unor materiale video care anunţau apariţia acestora în zonă, apoi sub forma unor întâmplări ciudate, care au loc noaptea.

Practic, profitând de această isterie din mediul online, câteva persoane ar fi decis să bage spaima în localnici şi au început să cutreiere prin curţi noaptea, făcând zgomote ciudate. Recent, camerele de supraveghere au surprins două persoane cu fețele acoperite și cu bâte în mâini, în timp ce intrau pe proprietatea unei familii.

Acum localnicii ştiu că zgomotele puternice în jurul caselor sau din pereţi şi pietrele care le zboară spre case sau geamuri sunt „opera” unor persoane cât se poate de reale, şi nu a strigoilor.

Sursă video: debraila

Cel puţin un astfel de incident a fost reclamat la Poliție în noaptea de 27 august. Potrivit relatărilor din presa locală, în aceeași noapte au fost mai multe sesizări. Primul apel la 112 ar fi fost făcut în jurul orei 22:00, iar un altul după miezul nopții.

Din informațiile oficiale transmise de Poliție rezultă în mod clar sesizarea primită în jurul orei 00:10, pentru care polițiștii au mers la fața locului și au discutat cu apelantul, un bărbat de 37 de ani, din satul Șuțești.

„Acesta a relatat faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns în curtea locuinței sale, ar fi lovit pereții imobilului, după care ar fi părăsit zona. În cauză, polițiștii efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis polițiștii.

Un localnic spune că oamenii din Șuțești și din localitățile apropiate sunt speriați de ceea ce se întâmplă noaptea.

„Sperie oamenii, aruncă cu pietre pe case și în geamuri, sparg mesele de afară. Fac zgomote așa de speriat. Se întâmplă în Șuțești, dar și în comune din apropiere. O fac pentru ca lumea să creadă că sunt strigoi cum au văzut în alte comune, că sunt mereu live-uri pe TikTok cum atacă strigoii. De fapt, sunt niște oameni cu cagule ce nu au ce face noaptea. Totuși, e periculos așa ceva”, a relatat acesta pentru debraila.

Cazul de la Șuțești apare după un alt episod în care informațiile false răspândite online au avut consecințe grave. Este vorba despre incidentul din 8 august, din Recea-Cristur, județul Cluj, când mai mulți tineri au atacat cu bâte și topoare o ambulanță care venise să preia un pacient, temându-se că este „ambulanţa neagră care fură copii”.

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