Un copil de 12 ani din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer, în timp ce se plimba cu trotineta. Minorul, care a fost internat mai multe zile în spital în urma incidentului, spune că nu își amintește nimic din momentul în care a fost rănit.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brăila, incidentul a avut loc pe 29 mai 2026, în jurul orei 14:45, când polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în care a fost implicat copilul.

„În urma evenimentului, minorul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din verificările efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică în localitatea Comăneasca, pe DN22, dinspre Râmnicu-Sărat către Brăila, minorul ar fi căzut pe partea carosabilă, suferind leziuni”, au transmis reprezentanții IPJ Brăila.

În filmarea surprinsă de camerele de supraveghere se poate vedea cum, la un moment dat, în timp ce se plimba cu trotineta, băiatul a fost lovit în cap de un obiect căzut de la înălțime și a căzut.

Potrivit Digi24, băiatul a fost transportat de urgență la spital, unde ar fi rămas internat timp de câteva zile. Acesta a suferit un traumatism cranian, precum și alte leziuni minore în urma căderii.

Ancheta este desfășurată în cadrul unui dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă, iar oamenii legii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au mai transmis reprezentanții IPJ Brăila.