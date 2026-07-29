 Criza în industria auto se accentuează. Unul dintre marii constructori de mașini din lume renunță la 8.000 de angajați | adevarul.ro
search
Miercuri, 29 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Criza în industria auto se accentuează. Unul dintre marii constructori de mașini din lume renunță la 8.000 de angajați

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Valul restructurărilor continuă în industria auto. Un mare constructor pregătește reducerea a aproximativ 8.000 de locuri de muncă, în încercarea de a-și adapta costurile la schimbările din piață.

Reduceri masive de personal în industria auto. FOTO: arhivă
Reduceri masive de personal în industria auto. FOTO: arhivă

Industria auto traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Tranziția către mașinile electrice, concurența tot mai puternică din partea producătorilor chinezi și presiunea de a reduce costurile îi obligă pe marii constructori să-și regândească strategiile. Pentru unii, asta înseamnă investiții uriașe în noile tehnologii. Pentru alții, primele măsuri se traduc prin reducerea numărului de angajați.

BMW se înscrie şi ea acum pe lista companiilor care își restrâng forța de muncă. Producătorul german va elimina aproximativ 8.000 de locuri de muncă la nivel global până la sfârșitul anului 2027, a confirmat un purtător de cuvânt al companiei pentru Politico.

Reducerea personalului nu se va face prin concedieri colective, ci prin pensionări și un program de plecări voluntare destinat angajaților. Programul va începe în octombrie 2026 și se va desfășura până la finalul anului 2027, urmând să fie prezentat în această săptămână salariaților din München.

Anunțul nu este o surpriză pentru angajaţi. La începutul acestui an, BMW a avertizat că ia serios în calcul o reducere a efectivului de personal, după ce și-a revizuit în scădere estimările privind profitul pentru 2026.

BMW nu este singurul mare constructor auto care își restructurează activitatea. Și Volkswagen pregătește un plan de amploare, care ar putea duce la dispariția a până la 100.000 de locuri de muncă.

Potrivit informațiilor apărute în luna iunie, grupul german analizează inclusiv închiderea unor fabrici din Germania, la Hanovra, Zwickau, Emden și a uzinei Audi din Neckarsulm, în încercarea de a reduce cheltuielile și de a-și îmbunătăți competitivitatea.

Planul, considerat cel mai amplu program de restructurare din aproape nouă decenii de existență a companiei, a stârnit opoziția sindicatelor și a unei părți a clasei politice din Germania.

În plus, în luna iunie, conducerea Volkswagen a anunțat că intenționează să simplifice radical oferta de modele și să reducă în continuare capacitatea de producție. Concret, până la jumătate dintre modelele aflate acum în gamă vor fi eliminate treptat în următorii ani, compania urmând să se concentreze pe segmentele care aduc cele mai mari profituri.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
digi24.ro
image
Seceta extremă se va amplifica în bazinul Dunării. Situația este gravă și pe alte râuri și lacuri, restricții la robinet
stirileprotv.ro
image
Sorin Grindeanu i-a făcut plângere penală liberalului care a instigat la împușcarea sa. Cazul a fost semnalat prima dată de Gândul. Publicăm documentul
gandul.ro
image
Un iepure și 220.000 de francezi evacuați. Mamă și fiică fug din calea flăcărilor
mediafax.ro
image
Logodnica lui Daniel Bîrligea a postat primele imagini cu rochia de mireasă! Cum se pregătește de marele eveniment. Foto
fanatik.ro
image
Libertatea a vorbit cu legendarul Michel Platini, care s-a retras la Cassis, pe malul Mediteranei. Cât costă să mănânci la restaurantul marelui „Platoche”
libertatea.ro
image
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident
digi24.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
E oficial: Ștefan Târnovanu a ratat transferul! Confirmat chiar înainte de Auda - FCSB
digisport.ro
image
Detaliul care ridică noi semne de întrebare în cazul copilului de la Brăila lovit de un obiect căzut din cer
click.ro
image
Concedieri în masă la o fabrică de piese auto din România. Aproape 100 de angajați rămân fără loc de muncă: Mâine se închide definitiv
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
10 obiectele pe care ar trebui să le înlocuiești mai des decât crezi
observatornews.ro
image
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
cancan.ro
image
După câți ani de muncă poți scoate banii din Pilonul 2 de pensii? Poți retrage pe toți fără să pierzi o parte?
newsweek.ro
image
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
prosport.ro
image
Când intră alocațiile în august 2026. Părinții ar putea primi banii mai devreme
playtech.ro
image
LIVE / Universitatea Craiova – Levski Sofia 0-0, LIVE VIDEO în Champions League, turul II preliminar, manșa retur. Start în partida din Bănie
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
FCSB a primit vestea din Turcia: Denis Drăguș!
digisport.ro
image
Mirela Oprișor, declarații dureroase despre moartea fratelui: „Nu pot să-i uit ochii ăia disperați de frică”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de lux al lui Carmen Brumă. E pur și simplu wow! E imens și are o terasă superbă. Vedeta se bucură și de un dressing fabulos! / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ce face Klaus Iohannis după ce a plecat de la Cotroceni. Un lider liberal dezvăluie adevărul
mediaflux.ro
image
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
gsp.ro
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
INTERVIU (PARTEA I). Cum s-a schimbat viața Flaviei Boghiu, fost viceprimar al Brașovului, după ce a renunțat la funcțiile publice în urma anchetei DNA. Cum sprijină astăzi comunitatea: „Am avut multe situații în care am plecat acasă plângând”
actualitate.net
image
Cum arată mormântul lui Adrian Pintea. A fost iubit cu patimă de ultima soție: „Am convingerea că e îngerul meu veghetor”
click.ro
image
Mirela Oprișor, amintiri din cele mai negre perioade ale vieții sale: „Mi-am căutat fratele, care era cu o femeie împușcată în brațe”
click.ro
image
Cristina Cioran, studentă din nou: „Am intrat la buget!”. Cum și-a sărbătorit ziua de naștere
click.ro
Regina Letizia Leonor și Sofia profimedia 1027024337 jpg
Vacanță regală. Expusă și vulnerabilă, Prințesa Leonor a fost pozată din toate unghiurile într-un bikini care nu-i flata silueta
okmagazine.ro
close up beautiful cat with little girl jpg
Ce încearcă, de fapt, pisica ta să-ți transmită. Semnale prin care vrea să comunice cu tine
clickpentrufemei.ro
Cercetări arheologice la tumulii din Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Finalul cercetărilor de la tumulii din Băicoi: Monumentul funerar impresionant descoperit la Movila Vulpii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Problemele se țin lanț de Mihai Trăistariu. Ce a pățit cu apartamentele de pe litoralul românesc? „A fost scandal”
image
Cum arată mormântul lui Adrian Pintea. A fost iubit cu patimă de ultima soție: „Am convingerea că e îngerul meu veghetor”

OK! Magazine

image
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?