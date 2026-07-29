Criza în industria auto se accentuează. Unul dintre marii constructori de mașini din lume renunță la 8.000 de angajați

Valul restructurărilor continuă în industria auto. Un mare constructor pregătește reducerea a aproximativ 8.000 de locuri de muncă, în încercarea de a-și adapta costurile la schimbările din piață.

Industria auto traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Tranziția către mașinile electrice, concurența tot mai puternică din partea producătorilor chinezi și presiunea de a reduce costurile îi obligă pe marii constructori să-și regândească strategiile. Pentru unii, asta înseamnă investiții uriașe în noile tehnologii. Pentru alții, primele măsuri se traduc prin reducerea numărului de angajați.

BMW se înscrie şi ea acum pe lista companiilor care își restrâng forța de muncă. Producătorul german va elimina aproximativ 8.000 de locuri de muncă la nivel global până la sfârșitul anului 2027, a confirmat un purtător de cuvânt al companiei pentru Politico.

Reducerea personalului nu se va face prin concedieri colective, ci prin pensionări și un program de plecări voluntare destinat angajaților. Programul va începe în octombrie 2026 și se va desfășura până la finalul anului 2027, urmând să fie prezentat în această săptămână salariaților din München.

Anunțul nu este o surpriză pentru angajaţi. La începutul acestui an, BMW a avertizat că ia serios în calcul o reducere a efectivului de personal, după ce și-a revizuit în scădere estimările privind profitul pentru 2026.

BMW nu este singurul mare constructor auto care își restructurează activitatea. Și Volkswagen pregătește un plan de amploare, care ar putea duce la dispariția a până la 100.000 de locuri de muncă.

Potrivit informațiilor apărute în luna iunie, grupul german analizează inclusiv închiderea unor fabrici din Germania, la Hanovra, Zwickau, Emden și a uzinei Audi din Neckarsulm, în încercarea de a reduce cheltuielile și de a-și îmbunătăți competitivitatea.

Planul, considerat cel mai amplu program de restructurare din aproape nouă decenii de existență a companiei, a stârnit opoziția sindicatelor și a unei părți a clasei politice din Germania.

În plus, în luna iunie, conducerea Volkswagen a anunțat că intenționează să simplifice radical oferta de modele și să reducă în continuare capacitatea de producție. Concret, până la jumătate dintre modelele aflate acum în gamă vor fi eliminate treptat în următorii ani, compania urmând să se concentreze pe segmentele care aduc cele mai mari profituri.