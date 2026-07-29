 Infern în Creta, una dintre destinațiile preferate ale românilor: Doi pompieri au murit, iar șase localități au fost evacuate | adevarul.ro
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Infern în Creta, una dintre destinațiile preferate ale românilor: Doi pompieri au murit, iar șase localități au fost evacuate

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Incendiile de vegetație continuă să se extindă în Grecia. În Creta, doi pompieri și-au pierdut viața, șase localități au fost evacuate, iar alte focare puternice ard în Lesbos, Paros și Peloponez.

Incendiile din Grecia se extind. FOTO: Ekathimerini
Incendiile din Grecia se extind. FOTO: Ekathimerini

După Rodos, Corfu, Evia sau Zakynthos, o altă destinație de vacanță foarte căutată de români se confruntă cu un incendiu de amploare. De această dată, focul a izbucnit în Creta, unde vântul puternic și vegetația uscată au transformat intervenția pompierilor într-o cursă contracronometru.

În timp ce echipele încercau să oprească flăcările, incendiile au izbucnit aproape simultan și în alte regiuni ale Greciei, obligând autoritățile să mobilizeze sute de salvatori și zeci de aeronave.

Cel mai grav incendiu este în regiunea Rethymno, din Creta. Doi pompieri au murit după ce au rămas blocați în calea flăcărilor, iar autoritățile au evacuat preventiv localitățile Triopetra, Aghios Georgios, Aghios Pavlos, Sakhtouria, Melabes și Krya Vryssi, informează presa greacă.

La sol intervin 156 de pompieri cu 27 de autospeciale, sprijiniți din aer de opt aeronave care aruncă apă asupra focarelor.

Un alt incendiu afectează zona Moroni, din regiunea Iraklio, tot în Creta, unde 48 de pompieri și trei aeronave încearcă să limiteze extinderea flăcărilor.

Probleme sunt și pe insula Paros, din Marea Egee. Un incendiu de vegetație scăpat de sub control s-a extins rapid în timpul nopții, iar autoritățile au dispus evacuări preventive în zonele amenințate.

În același timp, pe insula Lesbos, aproximativ 50 de pompieri și șase avioane intervin în apropierea localității de coastă Plomari, ai cărei locuitori au fost evacuați din motive de siguranță. Un alt focar este activ și în apropiere de Ageranos, în regiunea Laconia din sud-estul Peloponezului, unde acționează 48 de pompieri și trei aeronave.

Există însă și câteva vești ceva mai bune. Incendiile din apropierea localității Aghios Dimitrios, în sud-vestul Peloponezului, precum și cele din zona Tyrnavos și Trikala, în regiunea Tesalia, au fost parțial aduse sub control.

Autoritățile elene avertizează că pericolul este departe de a fi trecut. Pentru joi, 30 iulie, a fost emisă o alertă privind risc foarte ridicat de incendii de vegetație în regiunea Atenei, pe insula Evia, în estul Peloponezului, în arhipelagul Cicladelor și pe insulele Lesbos, Chios, Samos și Ikaria din estul Mării Egee.

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