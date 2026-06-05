Video Momentul în care un adolescent este lovit de o cisternă pe trecerea de pietoni. Băiatul a supraviețuit impactului

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost rănit după ce a fost lovit de o cisternă în timp ce traversa pe o trecere de pietoni din localitatea Răcăciuni, județul Bacău. Accidentul, surprins de camera de bord a unui autoturism aflat în trafic, arată momentul în care șoferul încearcă să evite impactul, însă nu reușește să oprească la timp.

Potrivit informațiilor preliminare, băiatul traversa regulamentar strada când a fost surprins de autocisternă. Din imaginile înregistrate se observă cum minorul grăbește pasul în momentul în care vehiculul se apropie de trecerea de pietoni, notează Mesagerul de Bacău.

Șoferul a încercat să evite accidentul, însă impactul nu a mai putut fi evitat. În urma coliziunii, adolescentul a fost proiectat pe carosabil.

La fața locului au intervenit echipaje medicale, care i-au acordat primul ajutor. Minorul a fost transportat ulterior la spital, prezentând mai multe traumatisme. Din fericire, acesta a supraviețuit accidentului.

În fața anchetatorilor, conducătorul cisternei a declarat că l-a observat prea târziu pe băiat și nu a mai avut timpul necesar pentru a frâna în siguranță.

Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Atenție, imaginile pot avea un impact emoțional puternic.