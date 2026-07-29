 Interpreta de muzică populară cu 10 la Titularizarea 2026. Va susține din nou examenul anul viitor | adevarul.ro
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Interpreta de muzică populară cu 10 la Titularizarea 2026. Va susține din nou examenul anul viitor

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Două profesoare au obținut în județul Olt nota maximă la Titularizarea 2026. Geanina David, interpretă de muzică populară, este una dintre performere, însă este obligată să susțină examenul și în anul următor, pentru că nu sunt posturi viabile.

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Geanida David, profesoara cu 10 la Titularizare 2026, alături de două eleve FOTO: Arhiva personală

Din cele 47 de note de 10 la Titularizarea 2026 înregistrate la proba scrisă a examenului în toată țara, două se înregistrează în județul Olt. Este vorba de două profesoare, care predau Educație Fizică și Sport și, respectiv, Muzică.

Elena Mădălina Nițoiu reușește chiar a doua notă de 10 la Titularizare, aceeași performanță înregistrând-o și cu doi ani în urmă. Pentru că în 2024 postul disponibil pentru titularizare era la peste 50 km depărtare de domiciliu, a ales să-l refuze, timp de doi ani predând ca suplinitor la școli din zona Balș. În acest an a susținut din nou examenul și sunt speranțe că în sfârșit va scăpa de calvarul specific suplinitorilor: reluarea cursei pentru post an de an și contract pe perioadă determinată.

Geanina David, 10 la Titularizarea 2026, a doua oară la concurs

Geanina David este profesoara de 10 la Titularizarea 2026 care și ea a reluat competiția în acest an. Prima dată a susținut concursul anul trecut, pentru disciplina Muzică, reușind o medie peste 8.00 și obținând un post de suplinitor în orașul Corabia din județul Olt. În 2026 s-a înscris din nou, și la Definitivat (care poate fi susținut după cel puțin un an la catedră) și la Titularizare, iar la Titularizare a fost notată cu 10. Performanța însă nu este de ajuns pentru a scăpa de griji. În continuare în lista Inspectoratului Școlar Județean Olt nu este post viabil cel puțin patru ani, așa că din nou va suplini.

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Geanina David a absolvit studiile universitare la Craiova FOTO: FB/Geanina David

Geanina David, un nume care devine cunoscut în muzica populară, nu și-a dorit dintotdeauna să le predea copiilor Muzica, în schimb totul s-a învârtit în jurul muzicii, în ceea ce o privește, de la 4 ani.

Povestea cu Muzica e veche, da, foarte veche. De la 4 ani chiar. De fapt, cred că de când am început să vorbesc. Am moștenit talentul din familie, de la mama și de la bunica, și l-am descoperit ulterior pe domnul profesor care în copilăria mea coordona un ansamblu (n. red. – Ansamblul „Mugurașii Oltului”) la noi în localitate. În acel ansamblu cântam cu vioara și cu vocea. Apoi am continuat”, a dezvăluit profesoara, pentru „Adevărul”.

După absolvirea școlii gimnaziale a ales să urmeze cursurile Colegiului Naționale de Arte „Dinu Lipatti” din București. S-a axat pe canto, a lăsat deoparte vioara. A continuat să cânte, cu succes din ce în ce mai mare, reușind să obțină angajamente pentru diverse evenimente. Și-a construit o formație de muzică și, pentru că evenimentele pentru care obțineau contracte erau din ce în ce mai dese, a ales ca studiile universitare, evident, tot în domeniul muzical, să le urmeze la Craiova, pentru a fi aproape de casă și de zona în care a devenit cunoscută.

Nu m-am regăsit în București, din foarte multe puncte de vedere. Nu-mi plăceau evenimentele de acolo. Orașul deja mi se părea foarte aglomerat”, a spus Geanina David.

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Geanina David alături de formația cu care merge la evenimente FOTO: arhiva personală

După facultate a urmat masteratul, iar în acea perioadă unul dintre profesori i-a sugerat să susțină examenul de Titularizare – despre care nu știa absolut nimic - și să intre în învățământ.

A dat examen în 2025, a obținut notă bună, care i-ar fi permis să se titularizeze dacă ar fi fost posturi viabile. Nu au fost, așa că a reluat concursul. În anul în care a fost la catedră a constatat că-i place să le predea copiilor Muzica. A avut ore și la gimnaziu și la liceu. Cu liceenii, mai apropiați de vârsta ei, a legat chiar prietenii.

„E foarte greu de constituit o catedră”

Profesoara vrea să ia lucrurile așa cum vin. Dacă la început s-a gândit la învățământ ca la o alternativă de a-și ocupa timpul în perioadele din an în care evenimentele se răresc, acum a descoperit că-i place cu adevărat să predea. La liceu a reușit, în anul școlar încheiat, să formeze un cor, spectacolul de Sărbători fiind cel în care copiii talentați s-au prezentat în fața colegilor lor.

Speră să reușească să se titularizeze în anul următor, însă pentru disciplina pe care o predă este conștientă că „e foarte greu de constituit o catedră”. A văzut asta în efortul colegilor săi. Spune că știe cazul concret al unui profesor care predă Muzica, an de an cu statut de suplinitor, de 17 ani. La clasele de gimnaziu în programă este o oră pe săptămână, la liceu nici măcar ora respectivă, ci o oră la două săptămâni, Muzica fiind predată alternativ cu Educația Plastică.

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În primul an la catedră a coordonat și corul liceului FOTO: arhiva personală
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„Prima dată a fost puțin ciudat (n. red. – la catedră). Mai ales la liceu. Copiii sunt aproape de vârsta mea. Dar m-am obișnuit, am devenit prietena lor”, a mai spus Geanina David.

Catedrele se constituie greu pentru că Muzica, pe de o parte, nu beneficiază de foarte multe ore în programă, iar pe de altă parte nici nu i se acordă atenția cuvenită. În special în școlile din mediul rural, unde sunt puține clase și, de aici, puține ore, cele de Muzică sunt folosite de obicei pentru a întregi catedrele titularilor. Se întâmplă de multă vreme, iar în toamna trecută lucrurile s-au agravat, pentru că norma didactică a fost mărită la 20 de ore și pentru directorii de școală a fost un calvar să găsească ore disponibile pentru titularii școlii, așa că Muzica a fost din nou sacrificată.

Viitoare vedete pregătite de Geanina David la Corabia

Între timp, Geanina David a început să predea și canto, în afara programului școlar, la Casa de cultură din orașul Corabia. Are speranțe că ar putea să constituie la un moment dat un ansamblu, iar acest vis este legat în special de localitatea natală, Giuvărăști, unde a activat într-un asemenea ansamblu. Până acolo, pregătește copii cu vârste între 5 și 12 ani, cu care deja merge la concursuri și festivaluri de folclor, și are în plan să constituie un grup vocal.

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Intepreta de muziică populară Geanina David îmbrățișează una dintre eleve FOTO: arhiva personală

„Am înregistrat și piese cu copiii la Chișinău, muzică populară”, a mai spus profesoara.

Copiii nu cântă doar muzică populară, pentru că vrea ca ei să facă muzică din plăcere, așa că dacă sunt zile în care ei insistă să cânte muzică ușoară, o fac cu toții cu drag.

„Când mai vreau să-i scot pe ei din folclor le spun – măi, uite, pentru data viitoare vă pregătiți o piesă de muzică ușoară. Am grijă să nu devină plictisitor. Pentru că ei sunt mici și încă nu conștientizează 100% ce înseamnă. Ei încă privesc la televizor la Tra-la-la, privesc la desene și chiar se întâmplă să audă o piesă pe care vor să o facem la canto. Cu unele sunt de acord, cu altele nu”, a mai spus profesoara.

Cei 12 copii care vin la Casa de cultură pentru orele de canto se pregătesc chiar și în vacanță. I-a consultat pe părinți și cu toții au fost de acord să nu întrerupă pregătirea, chiar dacă, fiind perioada concediilor, se întâmplă să mai lipsească dintre ei atunci când au vacanțe programate.

Puștii nu și-au ales încă un nume pentru grup, sunt „Clasa de canto a domnișoarei Geanina David”.

Un moment special pe care l-a trăit chiar în acest an, de ziua ei, a fost să reunească într-un spectacol aniversar artiști cunoscuți.

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Artiști pe care îi apreciază au fost invitați în spectacolul său aniversar FOTo: arhiva personală
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Spectacolul aniversar dedicat interpretei Geanina David, desfășurat pe 4 martie 2026, la Casa de Cultură Corabia, reprezintă pentru mine una dintre cele mai importante realizări de până acum și un moment deosebit în drumul pe care mi l-am ales ca viitor artist.

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Geanina David a sărbătorit împlinirea a 25 de ani pe scena FOTo: arhiva personală

(...) Dincolo de spectacolul oferit publicului, pentru mine această experiență a însemnat multă muncă, implicare, emoție și, mai ales, un pas înainte în formarea mea artistică. Să văd un proiect la care am contribuit cu suflet și ambiție devenind realitate, în fața publicului, mi-a oferit și mai multă încredere în drumul pe care vreau să îl urmez”, a mai spus profesoara.

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Afișul spectacolului aniversar FOTO: arhiva personală

Se consideră un interpret aflat încă la început. Spune că mai are foarte mult de trudit și că își dorește să își construiască succesul prin „muncă, respect față de public și dragoste pentru muzică și tradițiile românești”.

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