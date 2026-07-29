 Iranul prezintă o nouă dronă kamikaze cu reacție. Mesajul transmis Washingtonului în plină escaladare a tensiunilor | adevarul.ro
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Video Iranul prezintă o nouă dronă kamikaze cu reacție. Mesajul transmis Washingtonului în plină escaladare a tensiunilor

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Iranul susține că a introdus în luptă o nouă generație a dronei kamikaze Hadid 110, o armă despre care afirmă că este mai rapidă, mai greu de detectat și capabilă să pătrundă sistemele de apărare antiaeriană americane. Anunțul vine într-un moment în care confruntarea dintre Teheran și Washington rămâne tensionată, iar negocierile privind reducerea ostilităților sunt încă incerte, scrie The Telegraph.

Drona iraniana Hadid 110
Drona kamikaze Hadid 110, concepută pentru a păcăli radarele/FOTO:X

Potrivit Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), drona modernizată a fost utilizată pentru prima dată în ultimele două săptămâni, fiind lansată împotriva unor baze și nave militare americane din regiune.

O versiune modernizată a dronei Hadid 110

Noua variantă a dronei reprezintă o evoluție a modelului Hadid 110, considerat deja unul dintre cele mai performante sisteme fără pilot dezvoltate de industria militară iraniană.

Spre deosebire de majoritatea dronelor de atac iraniene, care folosesc motoare cu elice și au viteze relativ reduse, noul model este propulsat de un motor cu reacție. Surse iraniene afirmă că acesta poate atinge peste 500 km/h (aproximativ 316 mph), devenind astfel cea mai rapidă dronă cunoscută din arsenalul iranian.

Lansarea se face cu ajutorul unui propulsor cu combustibil solid, care accelerează aparatul înainte ca motorul cu reacție să intre în funcțiune, permițând desfășurarea rapidă a operațiunilor.

Concepută pentru a evita radarele

Specialiștii militari iranieni susțin că noua dronă a fost proiectată pentru a reduce semnătura radar.

Fuselajul are un design continuu, fără îmbinări vizibile, iar admisia de aer în formă de „S” ascunde paletele motorului, unul dintre elementele care reflectă cel mai puternic undele radar. În plus, suprafața aparatului ar fi acoperită cu materiale care absorb radiațiile radar.

Aceste caracteristici, combinate cu viteza ridicată, ar reduce timpul disponibil sistemelor de apărare pentru detectarea, urmărirea și interceptarea dronei.

Capacitățile declarate

Conform informațiilor prezentate de autoritățile iraniene, Hadid 110 poate transporta un focos de aproximativ 30 de kilograme, are o rază de acțiune de circa 350 de kilometri și poate rămâne în aer aproximativ o oră.

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Aceste performanțe îi permit să lovească obiective militare aflate în apropierea coastelor Iranului, însă nu o transformă într-o armă strategică cu rază foarte lungă.

O armă cu miză politică internă

Teheranul afirmă că drona este produsă integral în Iran, deși analiștii occidentali consideră că dezvoltarea unor astfel de sisteme ar putea beneficia de sprijin tehnologic extern.

Dincolo de valoarea militară, noua dronă are și o puternică dimensiune politică internă.

În Iran, programele privind dronele și rachetele balistice sunt controlate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, nu de armata regulată. Fiecare nouă capacitate militară consolidează astfel influența IRGC în arhitectura de securitate a țării.

Potrivit unor analiști, conflictul recent a accelerat această tendință, iar conducerea Gardienilor Revoluției a câștigat o influență și mai mare asupra deciziilor strategice.

O pauză fragilă în confruntare

Prezentarea noii drone coincide cu o perioadă de relativă acalmie în conflictul dintre Iran și Statele Unite.

După două săptămâni de schimburi intense de atacuri, ambele părți și-au redus operațiunile militare, fără a anunța însă un acord oficial de încetare a focului.

În același timp, Iranul menține închisă Strâmtoarea Ormuz și continuă să afirme că nu va accepta ca Washingtonul să stabilească ritmul unui eventual armistițiu.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că Teheranul își va apăra interesele „atât timp cât va fi necesar” și a precizat că Iranul poartă discuții cu Omanul privind gestionarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, fără implicarea Statelor Unite.

Washingtonul câștigă timp pentru negocieri

Președintele american Donald Trump a declarat că actuala pauză a operațiunilor militare urmărește crearea unui spațiu pentru reluarea negocierilor diplomatice.

Potrivit unor informații apărute în presa americană, oficialii de la Washington sunt preocupați de diminuarea stocurilor de rachete interceptoare utilizate de sistemele de apărare antiaeriană, muniții considerate esențiale pentru contracararea unor amenințări precum noua dronă iraniană.

În aceste condiții, perioada de calm rămâne una fragilă, iar introducerea în arsenalul iranian a unei drone mai rapide și mai greu de detectat este privită de analiști drept un nou element care poate influența echilibrul militar și negocierile dintre cele două state.

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