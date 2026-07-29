Încă o fabrică din industria auto se închide în România. Aproape 100 de angajați, concediați

O nouă fabrică din industria auto își închide porțile în România. Joyson Safety Systems din Jibou, județul Sălaj, își va înceta definitiv activitatea joi, 30 iulie, iar cei 96 de angajați rămași vor fi concediați.

Anunțul a fost făcut miercuri de directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sălaj, Daniel Corneliu Opre, în ședința Colegiului Prefectural.

„Firma din Jibou mi-a transmis că a parcurs toată procedura de concediere colectivă, transmiţând notificările în termenele stabilite de lege. Noi am fost prezenți la sediul angajatorului pentru a oferi serviciile noastre de preconcediere, unde i-am informat tot ce înseamnă locurile de muncă vacante, atât la nivelul judeţului, cât şi prin reţeaua EURES, formarea profesională şi programele de formare profesională, calificări, recalificări. Mâine, pe data de 30 iulie, îşi închid activitatea”, a declarat Opre.

Potrivit acestuia, notificarea inițială transmisă de companie viza concedierea a 116 salariați, însă numărul disponibilizărilor a fost redus ulterior la 96.

„Este vorba de 96 de persoane. O primă notificare a fost de 116 persoane şi au revenit la 96. Între timp, poate unele dintre ele au reușit să se încadreze în muncă”, a explicat directorul AJOFM Sălaj.

Reprezentanții AJOFM vor merge la sediul companiei în ziua închiderii pentru preluarea documentelor necesare înregistrării persoanelor disponibilizate, astfel încât acestea să poată beneficia de servicii de mediere, consiliere profesională și programe de formare.

Potrivit presei locale, este vorba despre Joyson Safety Systems, companie cunoscută la deschiderea fabricii sub denumirea Takata. Angajații susțin că producția ar urma să fie relocată în Maroc.

Fabrica și-a început activitatea la Jibou în anul 2011 și funcționează de aproximativ 15 ani.

Aceasta este a doua concediere colectivă din județul Sălaj în 2026. În luna aprilie, o companie din Surduc, care activa în domeniul prelucrării lemnului, și-a închis activitatea, disponibilizând treptat 73 de angajați.

La sfârșitul lunii mai, rata șomajului în județul Sălaj era de 6,37%, cu 5.688 de persoane înregistrate oficial ca șomeri, potrivit datelor AJOFM.