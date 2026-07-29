Cum vrea statul să reducă poluarea rezultată din încălzirea locuințelor. Proiectul a trecut de Camera Deputaților. Ce ar urma să se schimbe până în 2030

Camera Deputaților a aprobat proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, care urmărește reducerea emisiilor și accelerarea tranziției către un sistem energetic mai sustenabil.

Contoarele individuale pentru încălzire și apă caldă vor deveni obligatorii în blocurile racordate la sistemul centralizat până la sfârșitul anului 2030, iar biomasa forestieră folosită în scopuri energetice va trebui să provină exclusiv din surse sustenabile. Sunt două dintre cele mai importante măsuri prevăzute în proiectul legii privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, adoptat miercuri de Camera Deputaților.

Scopul acestuia este reducerea emisiilor de carbon prin extinderea utilizării surselor regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice și diminuarea consumului de biomasă forestieră și de combustibili fosili solizi.

Totodată, proiectul aliniază legislația României la cerințele Uniunii Europene și la angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Energia din surse regenerabile ar trebui să reprezinte 35,9% din consumul din sectorul încălzirii și răcirii în 2027, 37,1% în 2028, 38,6% în 2029 și 41,4% în 2030.

O schimbare importantă îi vizează pe operatorii economici care introduc pe piață sau comercializează biomasă forestieră în scopuri energetice. Aceștia vor putea furniza doar biomasă forestieră sustenabilă.

„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici care introduc pe piaţă sau comercializează biomasă forestieră în scopuri energetice au obligaţia de a furniza exclusiv biomasă forestieră sustenabilă. În vederea reducerii utilizării biomasei forestiere şi a combustibililor fosili solizi pentru încălzire în gospodării individuale şi în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, autorităţile administraţiei publice locale, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale, instituie şi derulează programe de sprijin pentru înlocuirea unităţilor de încălzire”, se arată în proiect.

Legea stabilește și noi obligații pentru clădirile racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Până la 31 decembrie 2030, acestea vor trebui să fie dotate cu contoare care să permită individualizarea consumului de energie pentru încălzire, răcire și apă caldă pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație.

Dacă montarea contoarelor individuale nu este posibilă din motive tehnice sau nu este justificată din punct de vedere al costurilor, proprietarii vor trebui să utilizeze repartitoare de costuri montate pe toate corpurile de încălzire sau sisteme care măsoară temperatura din fiecare locuință.

„În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor, este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri. Repartizarea costurilor pentru încălzire este realizată cu repartitoare individuale de costuri care se montează pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte sau cu sisteme care utilizează temperatura camerelor din fiecare unitate imobiliară”, mai prevede proiectul.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților și urmează să fie dezbătut și votat de Senat, care este forul decizional.