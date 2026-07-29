Localul american care promitea bere gratis la moartea lui Donald Trump își pierde licența. Proprietarul protestează: „Vor trebui să mă scoată cu forța”

Un local din Wisconsin al cărui proprietar a promis bere gratis în ziua morții lui Donald Trump a rămas fără licenţă. Statul susține că decizia vine după încălcări ale regulilor privind alcoolul, în timp ce proprietarul afirmă că este o sancțiune politică.

Minocqua Brewing Company, o berărie din Wisconsin deținută de activistul liberal Kirk Bangstad, își va pierde licența pentru producerea și comercializarea băuturilor alcoolice, după ce Departamentul de Venituri a anunțat compania că autorizațiile pentru cele două locații ale sale, din Minocqua și Madison, vor fi revocate începând cu 4 august.

Autoritățile au precizat că firma poate face apel până la această dată și poate continua să funcționeze pe durata procedurii.

„Compania are termen până pe 4 august să facă apel și poate continua să opereze pe durata procesului de contestare”, a transmis Departamentul de Venituri într-un e-mail.

Instituția a emis și o notificare privind revocarea autorizației pentru depozitarea băuturilor alcoolice pentru una dintre locații.

Decizia vine după o investigație privind modul în care compania a gestionat anumite operațiuni legate de alcool. Departamentul de Venituri acuză transportul de bere din Illinois fără permisele necesare, operarea neautorizată a unui punct de vânzare cu amănuntul și păstrarea într-un depozit fără autorizație a unor cantități de bere pentru care nu ar fi fost plătite taxele.

Mesajul despre „berea gratis” care a făcut berăria celebră

Minocqua Brewing Company a devenit celebră după o postare publicată pe Facebook în 22 ianuarie, în care compania anunța o promoție cu „bere gratis toată ziua” în ziua în care Donald Trump va muri. Mesajul nu menționa explicit numele președintelui, dar referirea la acesta a fost clară pentru cei care urmăreau activitatea online a berăriei.

După tentativa eșuată de asasinat asupra lui Trump în timpul Cinei Corespondenților de la Casa Albă din aprilie, compania a publicat un nou mesaj: „Ei bine, aproape am reușit să avem #zideberegratis”.

În acest context, proprietarul Kirk Bangstad spune că sancțiunea primită de la stat nu are legătură cu nerespectarea reglementărilor privind băuturile alcoolice, ci cu pozițiile sale politice. El susține că autoritățile folosesc „probleme administrative” pentru a-l pedepsi pentru opiniile exprimate public, notează wpr.org.

„Nu voi accepta această situație fără să lupt”

Kirk Bangstad susţine că Departamentul de Venituri îl investighează de mai multe luni, încercând să-i tot găsească nereguli, și contestă modul în care anchetatorii au gestionat cazul.

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„După cum vă puteți imagina, nu voi accepta această situație fără să lupt”, a declarat el.

Proprietarul berăriei a publicat pe platforma sa online Minocqua Brewing Company Times Substack o fotografie cu notificarea prin care este informat despre revocarea autorizațiilor şi afirmă că a încercat timp de peste șase luni să rezolve problemele semnalate de un agent al Departamentului de Venituri.

În acest context, Kirk Bangstad susține că autoritățile „încearcă să închidă cea mai progresistă fabrică de bere din stat pentru încălcări care pot fi descrise doar ca fiind ridicole”.

Deşi recunoaște că are taxe restante către stat, dar consideră că sancțiunea este disproporționată.

„Pedeapsa nu se potrivește cu «infracțiunea»”, a spus el.

Cine este proprietarul berăriei

Kirk Bangstad, proprietarul Minocqua Brewing Company, este un activist liberal implicat în politica din Wisconsin. El a condus un super PAC - o organizație politică independentă care poate strânge și cheltui sume mari de bani pentru a susține sau critica politicieni și candidați, fără să coordoneze direct campaniile acestora. El a închis această organizație în luna iunie, după o perioadă în care a folosit-o pentru proiecte și inițiative cu mesaj progresist.

Proprietarul berăriei a candidat, de asemenea, fără succes pentru funcția de guvernator al statului Wisconsin și a criticat administrația guvernatorului democrat Tony Evers, iar acum susține că activitatea sa politică și opiniile exprimate public au influențat ancheta desfășurată de Departamentul de Venituri asupra companiei sale.

De-a lungul timpului, Bangstad a avut mai multe dispute juridice legate de activitatea sa online și de modul în care a folosit fondurile de campanie, fiind audiat și de FBI după ce a publicat pe Facebook comentarii legate de presupusa tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump.

Bangstad afirmă că atacurile venite din partea unor grupuri de extremă dreapta și criticile față de pozițiile sale politice au contribuit la declanșarea investigației asupra berăriei şi că o parte dintre distribuitori și unele magazine au refuzat să mai comercializeze berea companiei din cauza mesajelor sale publice.

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„Fabrica noastră de bere este foarte populară printre progresiștii din întregul Midwest superior deoarece luptăm activ împotriva autoritarismului de dreapta și a corupției”, a scris el.

Proprietarul berăriei mai afirmă că Departamentul de Venituri i-a percheziționat fabrica după candidatura sa pentru funcția de guvernator și că autoritățile au confiscat bere produsă în Illinois.

Cu toate acestea, Kirk Bangstad este decis să nu renunțe la afacere și declară că va continua lupta juridică pentru păstrarea licenței.

„Vom lupta cu statul Wisconsin până la capăt și, încă o dată, vor trebui să mă scoată cu forța din berăriile mele înainte să încetez să vând bere progresiștilor însetați care vin să ne viziteze”, a declarat el.