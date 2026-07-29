Tentativă de asasinat în Rusia: directorul unui producător de drone, în stare gravă după ce a fost împușcat

Andrei Cerezov, directorul unui producător rus de drone, a fost ținta unei tentative de asasinat în noaptea de 28 spre 29 iulie, în orașul Tula. Compania pe care o conduce este vizată de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană.

Potrivit Ukrainska Pravda, un atacator neidentificat l-a împușcat de mai multe ori pe Cerezov pe casa scării blocului în care locuiește.

Soția acestuia a declarat că au fost trase trei focuri de armă, după care atacatorul a fugit. Omul de afaceri a fost transportat la spital și se află în stare critică.

Potrivit OSINT Varta, Cerezov conduce compania rusă Air Transport Laboratory, specializată în dezvoltarea și producția de drone multirotor și a sistemelor de control pentru acestea. Compania produce drone FPV, inclusiv seria Ovod, și furnizează sisteme fără pilot instituțiilor de învățământ și de cercetare.

Recent, compania a câștigat două contracte guvernamentale în valoare de 29,7 milioane de ruble (aproximativ 374.000 de dolari) pentru livrarea a 337 de kituri de asamblare pentru drone și 17 seturi de sisteme de control destinate cercetării la Universitatea Tehnică de Stat din Voronej.

Compania este vizată de sancțiuni impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina.