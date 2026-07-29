Schimbări majore pentru șoferi în UE: Comisia Europeană a prezentat strategia privind noile permise de conducere

Comisia Europeană a prezentat miercuri strategia pentru aplicarea noilor reguli privind permisele de conducere și suspendarea dreptului de a conduce, măsuri care urmăresc creșterea siguranței rutiere în UE și reducerea birocrației pentru cetățeni și autorități.

Prin strategia prezentată, Comisia Europeană urmărește să sprijine statele membre în punerea în aplicare a noilor reguli europene. Acestea includ introducerea unui sistem de conducere însoțită la nivelul Uniunii Europene pentru șoferii în vârstă de 17 ani, instituirea unei perioade de probă pentru conducătorii auto începători și efectuarea unor verificări mai sistematice privind aptitudinea de a conduce.

Potrivit Comisiei Europene, noile reguli adaptează și cerințele privind pregătirea și examinarea viitorilor șoferi, astfel încât să fie acordată o atenție mai mare siguranței participanților vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii și utilizatorii mijloacelor de micromobilitate.

Strategia stabilește, de asemenea, etapele principale pentru introducerea permisului de conducere digital al Uniunii Europene, precum și pentru recunoașterea la nivelul întregii Uniuni a suspendării dreptului de a conduce. Comisia arată că această măsură urmărește ca șoferii care comit infracțiuni grave la regimul circulației să răspundă pentru faptele lor indiferent dacă conduc în propria țară sau într-un alt stat membru.

Executivul european precizează că va sprijini statele membre printr-o abordare structurată, bazată pe documente de orientare, schimburi tehnice, proiecte de cooperare transfrontalieră, acte de punere în aplicare și acte delegate, modele de documente, schimburi de experiență între state și monitorizare bazată pe evaluarea riscurilor.

Aproximativ 19.400 de persoane au murit pe drumurile din UE în 2025

Comisia Europeană arată că siguranța rutieră reprezintă o problemă majoră la nivelul Uniunii Europene. Potrivit estimărilor instituției, în 2025 aproximativ 19.400 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile din UE.

Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul „Vision Zero”, care prevede eliminarea deceselor rutiere până în 2050, cu o țintă intermediară de reducere cu 50% a numărului de victime până în 2030.

Comisia subliniază că siguranța rutieră este o responsabilitate comună a Uniunii Europene și a statelor membre. În timp ce autoritățile naționale și locale pun în aplicare majoritatea măsurilor de zi cu zi, UE contribuie prin stabilirea normelor privind siguranța infrastructurii și a vehiculelor, examinarea și autorizarea conducătorilor auto, coordonarea cooperării transfrontaliere dintre autorități și a schimbului de bune practici, precum și prin finanțarea proiectelor dedicate siguranței rutiere.