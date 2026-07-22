Un inculpat din clanul Buricea s-a dus acasă la polițistul care îl ancheta, la câteva zile după eliberare

Un polițist de la Serviciul de Investigații Criminale din Brăila a cerut ajutorul colegilor după ce s-a trezit la ușa apartamentului cu un bărbat cu antecedente penale, inculpat în dosarul clanului Buricea și eliberat recent de instanță.

La doar câteva zile după ce Tribunalul București a respins propunerea DIICOT de arestare preventivă, unul dintre inculpații din dosarul clanului Buricea a mers la locuința unui polițist de la Serviciul de Investigații Criminale din Brăila.

Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, este cercetat în dosarul în care procurorii DIICOT acuză existența unei grupări infracționale implicate în tentative de omor calificat, trafic de persoane, șantaj, camătă, proxenetism, favorizarea făptuitorului și spălare a banilor. El are antecedente penale și se numără printre cei 22 de inculpați reținuți în urma descinderilor din 17 iulie, dar eliberați ulterior prin decizia instanței.

Incidentul a avut loc pe 20 iulie și a fost confirmat miercuri, 22 iulie, de Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, după ce informația a apărut inițial în spațiul public.

Potrivit IPJ, polițistul i-a cerut bărbatului să plece din fața apartamentului, fără ca între cei doi să existe vreun schimb de replici. Ulterior, echipajele de la Ordine Publică l-au găsit p acesta în apropierea blocului, iar el le-a spus că își căuta un prieten și că, din acest motiv, sunase la mai multe uși.

„Polițistul i-a solicitat bărbatului să părăsească zona, neexistând dialog între aceştia. Ulterior, poliţiştii din cadrul Biroului Ordine Publică au identificat persoana indicată în zona scării sale de domiciliu. Aceasta a afirmat că şi-ar fi căutat un prieten, astfel ar fi sunat la mai multe uşi ale blocului respectiv din municipiu. La nivelul Inspectoratului de Poliție Judeţean Brăila au fost luate măsuri specifice din competență, pentru prevenirea unor astfel de evenimente”, a transmis IPJ Brăila.

Vă reamintim că, în cadrul anchetei DIICOT, pe 17 iulie au fost făcute zeci de percheziţii la mai multe persoane suspectate a avea legătură cu clanul Buricea. Procurorii susțin că gruparea, constituită în 2021, ar fi comis mai multe fapte de violență, inclusiv patru tentative de omor calificat, și ar fi fost implicată în activități de camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

În timpul descinderilor, anchetatorii au ridicat 12 autoturisme în valoare de aproximativ 500.000 de euro, trei ambarcațiuni estimate la circa 100.000 de euro, peste 80.000 de euro în numerar, o armă neletală, peste 30 de săbii și mai multe bijuterii.

Deși procurorii au cerut arestarea preventivă a celor 22 de inculpați, Tribunalul București a respins solicitarea, iar aceștia au fost puși în libertate. Unul dintre ei este bărbatul care, la câteva zile după decizia instanței, a ajuns la locuința polițistului din Brăila.