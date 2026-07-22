 Un inculpat din clanul Buricea s-a dus acasă la polițistul care îl ancheta, la câteva zile după eliberare | adevarul.ro
search
Miercuri, 22 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un inculpat din clanul Buricea s-a dus acasă la polițistul care îl ancheta, la câteva zile după eliberare

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un polițist de la Serviciul de Investigații Criminale din Brăila a cerut ajutorul colegilor după ce s-a trezit la ușa apartamentului cu un bărbat cu antecedente penale, inculpat în dosarul clanului Buricea și eliberat recent de instanță.

Poliţiştii au făcut zeci de percheziţii la membrii clanului Buricea. FOTO: captură video TVR
Poliţiştii au făcut zeci de percheziţii la membrii clanului Buricea. FOTO: captură video TVR

La doar câteva zile după ce Tribunalul București a respins propunerea DIICOT de arestare preventivă, unul dintre inculpații din dosarul clanului Buricea a mers la locuința unui polițist de la Serviciul de Investigații Criminale din Brăila.

Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, este cercetat în dosarul în care procurorii DIICOT acuză existența unei grupări infracționale implicate în tentative de omor calificat, trafic de persoane, șantaj, camătă, proxenetism, favorizarea făptuitorului și spălare a banilor. El are antecedente penale și se numără printre cei 22 de inculpați reținuți în urma descinderilor din 17 iulie, dar eliberați ulterior prin decizia instanței.

Incidentul a avut loc pe 20 iulie și a fost confirmat miercuri, 22 iulie, de Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, după ce informația a apărut inițial în spațiul public.

Potrivit IPJ, polițistul i-a cerut bărbatului să plece din fața apartamentului, fără ca între cei doi să existe vreun schimb de replici. Ulterior, echipajele de la Ordine Publică l-au găsit p acesta în apropierea blocului, iar el le-a spus că își căuta un prieten și că, din acest motiv, sunase la mai multe uși.

„Polițistul i-a solicitat bărbatului să părăsească zona, neexistând dialog între aceştia. Ulterior, poliţiştii din cadrul Biroului Ordine Publică au identificat persoana indicată în zona scării sale de domiciliu. Aceasta a afirmat că şi-ar fi căutat un prieten, astfel ar fi sunat la mai multe uşi ale blocului respectiv din municipiu. La nivelul Inspectoratului de Poliție Judeţean Brăila au fost luate măsuri specifice din competență, pentru prevenirea unor astfel de evenimente”, a transmis IPJ Brăila.

Vă reamintim că, în cadrul anchetei DIICOT, pe 17 iulie au fost făcute zeci de percheziţii la mai multe persoane suspectate a avea legătură cu clanul Buricea. Procurorii susțin că gruparea, constituită în 2021, ar fi comis mai multe fapte de violență, inclusiv patru tentative de omor calificat, și ar fi fost implicată în activități de camătă, șantaj, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

În timpul descinderilor, anchetatorii au ridicat 12 autoturisme în valoare de aproximativ 500.000 de euro, trei ambarcațiuni estimate la circa 100.000 de euro, peste 80.000 de euro în numerar, o armă neletală, peste 30 de săbii și mai multe bijuterii.

Deși procurorii au cerut arestarea preventivă a celor 22 de inculpați, Tribunalul București a respins solicitarea, iar aceștia au fost puși în libertate. Unul dintre ei este bărbatul care, la câteva zile după decizia instanței, a ajuns la locuința polițistului din Brăila.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
digi24.ro
image
Rodrigo De Paul, mesaj pentru Argentina după finala pierdută: Zâmbetele noastre îi deranjează, manierele noastre îi enervează
stirileprotv.ro
image
George Simion dezvăluie că s-a văzut cu Nicușor Dan la „întâlniri informale” în timpul formării Guvernului. Liderul AUR susține că Veștea și Tomac au încercat să spargă partidul: l-au chemat pe Murad la Vila Lac
gandul.ro
image
Schimbare de plan! Kremlinul nu mai ia în calcul RETRAGEREA din zonele ocupate din Sumî și Harkov în cadrul unui acord de pace
mediafax.ro
image
Cine e designerul român care a creat ținutele Shakirei de la finala Cupei Mondiale: ”A fost un efort colectiv”
fanatik.ro
image
Scăderea deficitului bugetar arată că măsurile lui Bolojan funcționează, dar suntem doar la jumătatea drumului, arată economiștii. „Dacă creditorii se supără, îți închid lumina în trei săptămâni”
libertatea.ro
image
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit Poliția Locală lângă o tânără în scaun cu rotile
digi24.ro
image
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
gsp.ro
image
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!
digisport.ro
image
De ce mucegăiește brânza atât de repede. Reguli simple care îi prelungesc prospețimea
click.ro
image
Vârsta de pensionare a femeilor cu doi sau mai mulți copii: Cu cât se reduce vârsta standard pentru mame
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Topul liceelor din România în funcție de media de admitere. Două colegii, pe primul loc, la egalitate
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
cancan.ro
image
Parlamentarii, 6.200 lei pensie specială pentru 2 mandate. Pensia contributivă după 35 ani munciți, 2.800 lei
newsweek.ro
image
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
prosport.ro
image
Care este diferența dintre indemnizația de handicap și pensia de invaliditate. Explicațiile unui avocat
playtech.ro
image
Mihai Rotaru și ceilalți acționari ai Craiovei au venit cu charter privat de la București pentru meciul Levski – Universitatea. Exclusiv
fanatik.ro
image
3 reguli de „aur” pentru a evita un accident auto în România. Titi Aur: „Acestea sunt cele mai mari greșeli”
ziare.com
image
OFICIAL La 26 de ani, ”cea mai frumoasă fotbalistă din lume” a semnat: ”Visul meu s-a împlinit”
digisport.ro
image
Vacanță de coșmar în Italia pentru Cristina Șișcanu. Vedeta s-a ales și cu răni. „Aseară am trăit o experiență groaznică”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Monicăi Bîrlădeanu. Imagini extrem de rare cu locuința sa și a lui Valeriu Gheorghiță. Locul arată splendid. Șemineul e preferatul ei din toată casă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
SUA pune piciorul în prag în fața Rusiei. Putin începe să cedeze privind pacea
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu are pofte de milionar și la azil: „Noi nu gătim așa ceva!”. Cine îl mai ajută cu bani
click.ro
image
Ce spun specialiștii despre cazul tânărului mort la Iași: „Suplimentele sportive nu sunt substanțe miraculoase și nu se iau după ureche!”
click.ro
image
Tânără în scaun cu rotile, găsită cerșind în București. Mama ei o aștepta într-un bolid de 100.000 de euro
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Seinfeld foto Profimedia jpg
Starul din „Seinfeld” care a avut un comportament nepotrivit cu o minoră. Adevărul a ieșit la iveală!
clickpentrufemei.ro
Un bombardier american B-52G, același model ca cel implicat în incidentul de la Palomares, realimentat în zbor (© The U.S. National Archives)
Cum au scăpat Statele Unite patru bombe nucleare deasupra Spaniei în 1966
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un tânăr din Statele Unite și-a schimbat complet viața pentru a trăi într-un trib, după ce s-a îndrăgostit de o femeie din Ecuador
image
Irinel Columbeanu are pofte de milionar și la azil: „Noi nu gătim așa ceva!”. Cine îl mai ajută cu bani

OK! Magazine

image
"Creierul Chemo", un termen care descrie agonia bolnavilor de cancer. Kate Middleton a explicat ce a însemnat asta pentru ea

Click! Pentru femei

image
Starul din „Seinfeld” care a avut un comportament nepotrivit cu o minoră. Adevărul a ieșit la iveală!

Click! Sănătate

image
Aceste 4 mirosuri stimulează plasticitatea cerebrală cu 226%!