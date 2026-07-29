 Un român a cerut, la divorţ, jumătate din banii băgaţi în silicoanele fostei soţii. „Viața bate filmul, iar filmul bate orice manual de drept” | adevarul.ro
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Un român a cerut, la divorţ, jumătate din banii băgaţi în silicoanele fostei soţii. „Viața bate filmul, iar filmul bate orice manual de drept”

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Un proces de partaj a adus în fața instanței o cerere mai puţin obişnuită: un bărbat a cerut ca implantul mamar al fostei soții să fie luat în calcul la împărțirea bunurilor.

Bărbatul a cerut înapoi jumătate din banii băgaţi în silicoanele fostei soţii. FOTO: Shutterstock
Bărbatul a cerut înapoi jumătate din banii băgaţi în silicoanele fostei soţii. FOTO: Shutterstock

Atunci când două persoane ajung la divorț, cele mai multe dispute legate de partaj se referă la case, apartamente, mașini, economii sau alte bunuri cumpărate în timpul căsătoriei.

Un caz atipic a ajuns în fața instanței din România, după ce un bărbat a cerut ca implantul mamar al fostei soții să fie luat în calcul la partaj. Fostul soț a susținut că el a plătit intervenția medicală în perioada în care cei doi erau căsătoriți și a vrut să recupereze o parte din suma investită.

Povestea a fost făcută publică de avocatul Constantin Neacșu, care a prezentat pe contul său de TikTok unul dintre cele mai neobișnuite dosare de partaj cu care s-a întâlnit.

„Astăzi am primit o hotărâre într-un proces civil de partaj atât de memorabil, încât cred că dreptul civil ar trebui să primească, din când în când, un Oscar pentru comedie. Pentru că nu în fiecare zi un fost soț solicită, la partaj, cu maximă seriozitate, să se împartă implantul mamar al fostei soții”, a spus avocatul pe contul său de TikTok.

Avocatul a explicat faptul că solicitarea nu urmărea ca bărbatul să primească efectiv implantul, ci ca valoarea intervenției să fie recunoscută ca o cheltuială care ar trebui împărțită între foștii soți.

Instanța nu a acceptat cererea, judecătorul considerând că implantul nu poate fi tratat ca un bun obișnuit, care poate fi evaluat, împărțit sau revendicat după divorț. Chiar dacă bărbatul susținea că a suportat costurile intervenției, cheltuiala a fost considerată una legată de persoana fostei soții, nu un element al patrimoniului comun.

„Da, ați auzit bine. Omul voia, practic, să i se recunoască jumătate din investiție. Doar că instanța a preluat concluziile mele: corpul uman este inviolabil, nu este în circuitul civil, nu este un bun partajabil. Nu putem pune proteza pe masa instanței ca pe un televizor. Cheltuiala este consumată ca un tratament, ca un masaj, ca un epilat. Gata, s-a dus.

În ciuda faptului că reclamantul, fostul soț, a susținut neclintit, în răspunsul la întâmpinare, că a plătit toată procedura, când am citit argumentele lui, am realizat că viața bate filmul, iar filmul bate orice manual de drept”, a mai spus Constantin Neacșu.

Avocatul a explicat că instanța a aplicat principiul potrivit căruia anumite elemente care țin de corpul unei persoane nu pot deveni bunuri supuse împărțirii între foștii parteneri.

„Cum spuneam, instanța, calmă, cu aerul acela de nu pot să cred că discutăm asta, a reținut exact ceea ce spune legea: implantul este un bun strict personal, parte din corpul persoanei. Nu se poate împărți, evalua, revendica, scoate, muta, transfera, amortiza sau pune la licitație. Și așa s-a închis unul dintre cele mai înălțătoare dosare din cariera mea de avocat”, a precizat Constantin Neacșu.

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