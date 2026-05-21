Scandal din cauza zgomotului, în Sectorul 5. Un bărbat de 56 de ani a fost lovit în cap cu un ciocan de șnițele de un tânăr

O ceartă izbucnită din cauza zgomotului s-a transformat într-o scenă violentă în Sectorul 5 al Capitalei. Un bărbat în vârstă de 56 de ani a ajuns victima unei agresiuni, după ce a fost lovit în cap cu un ciocan pentru șnițele de un tânăr de 22 de ani, deranjat de gălăgia din parcarea blocului.

Incidentul s-a petrecut în parcarea unui imobil din Sectorul 5. Potrivit anchetatorilor, victima stătea de vorbă cu un vecin în fața blocului, moment în care tânărul ar fi devenit iritat de zgomotul produs de cei doi.

Între cei implicați ar fi izbucnit inițial un schimb tensionat de replici, însă conflictul a escaladat rapid. Conform informațiilor din anchetă, tânărul de 22 de ani ar fi pus mâna pe un ciocan pentru șnițele și l-ar fi lovit pe bărbat în cap.

„În fapt, la data de 17 mai 2026, Secția 19 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, în jurul orei 19.00, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost agresată fizic, în timp ce se afla la o adresă din Sectorul 5.

Polițiști din cadrul subunității s-au deplasat cu operativitate la fața locului și au constatat că aspectele sesizate se confirmă, persoana vătămată fiind un bărbat, în vârstă de 56 de ani”, se arată într-un comunicat al Poliției Române.

Martorii au alertat imediat autoritățile prin apel la 112, iar polițiștii ajunși la fața locului l-au identificat și reținut rapid pe suspect. Acesta a fost dus la audieri, iar ulterior magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs agresiunea.